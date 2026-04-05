Tori Spelling es hospitalizada tras accidente automovilístico con sus hijos en California

Estado de salud de Tori Spelling y sus hijos tras el accidente

Tras el susto inicial, los reportes más recientes indican que tanto Tori Spelling como los menores involucrados se encuentran fuera de peligro. Las lesiones registradas han sido descritas como leves, incluyendo golpes, moretones y posibles conmociones, sin que se haya informado de daños graves o situaciones que comprometan su vida.

Hasta el momento, no se han reportado detenciones relacionadas con el accidente, y las autoridades continúan investigando lo sucedido para determinar responsabilidades. Tampoco se ha emitido un comunicado oficial detallado por parte de la actriz, aunque la información disponible ha sido suficiente para tranquilizar a sus seguidores.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - AUGUST 19: (L-R) Tori Spelling and Jennie Garth attend the Beverly Hills 90210 Costume Exhibit Event at The Atrium at Westfield Century City on August 19, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Rachel Luna/Getty Images) (Rachel Luna/Getty Images)

Tori Spelling es conocida principalmente por su papel como Donna Martin en la icónica serie Beverly Hills, 90210, una de las producciones televisivas más influyentes de los años 90. Su carrera se ha desarrollado tanto en la actuación como en realities y proyectos personales, lo que la ha mantenido vigente en la industria del entretenimiento.

1998 The 9Th Year Of Beverly Hills 90210. (Photo By Getty Images) (Getty Images/Getty Images)

Además de su trayectoria profesional, su vida personal también ha sido objeto de atención por su vida familiar, especialmente por su rol como madre de cinco hijos y su presencia constante en redes sociales. El accidente, aunque aparatoso, no dejó consecuencias graves, lo que ha permitido calma entre sus fanáticos.