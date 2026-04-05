Tori Spelling es hospitalizada tras accidente automovilístico con sus hijos en California

La actriz Tori Spelling volvió a colocarse en el centro de la conversación tras verse involucrada en un accidente automovilístico en California, un hecho que generó preocupación inmediata entre sus seguidores y el público en general.
El incidente no solo llamó la atención por tratarse de una figura reconocida de la televisión, sino también por las circunstancias en las que ocurrió: la actriz viajaba acompañada por varios menores, incluidos cuatro de sus hijos, lo que elevó el nivel de alarma tras el impacto. La necesidad de trasladar a todos los ocupantes a un hospital encendió las alertas y provocó una rápida reacción en redes sociales, donde la noticia comenzó a difundirse con fuerza.
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Cómo ocurrió el choque y quiénes iban en el vehículo
De acuerdo con información difundida por medios, el accidente ocurrió en Temecula, California, cuando la actriz Tori Spelling conducía acompañada por cuatro de sus hijos y tres amigos de ellos.
El percance se produjo luego de que otro conductor presuntamente se pasara un semáforo en rojo mientras circulaba a alta velocidad, impactando directamente el vehículo en el que viajaba la actriz. La fuerza del choque obligó a una rápida movilización de los servicios de emergencia, quienes acudieron al lugar para atender a todos los ocupantes.
En total, ocho personas fueron evaluadas tras el impacto, y debido a la naturaleza del accidente, las autoridades decidieron trasladarlas al hospital en ambulancias como medida preventiva, aunque todos los pasajeros estaban visiblemente bien fueron trasladados por prevención y para que un médico los examinara.
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Estado de salud de Tori Spelling y sus hijos tras el accidente
Tras el susto inicial, los reportes más recientes indican que tanto Tori Spelling como los menores involucrados se encuentran fuera de peligro. Las lesiones registradas han sido descritas como leves, incluyendo golpes, moretones y posibles conmociones, sin que se haya informado de daños graves o situaciones que comprometan su vida.
Hasta el momento, no se han reportado detenciones relacionadas con el accidente, y las autoridades continúan investigando lo sucedido para determinar responsabilidades. Tampoco se ha emitido un comunicado oficial detallado por parte de la actriz, aunque la información disponible ha sido suficiente para tranquilizar a sus seguidores.
Tori Spelling es conocida principalmente por su papel como Donna Martin en la icónica serie Beverly Hills, 90210, una de las producciones televisivas más influyentes de los años 90. Su carrera se ha desarrollado tanto en la actuación como en realities y proyectos personales, lo que la ha mantenido vigente en la industria del entretenimiento.
Además de su trayectoria profesional, su vida personal también ha sido objeto de atención por su vida familiar, especialmente por su rol como madre de cinco hijos y su presencia constante en redes sociales. El accidente, aunque aparatoso, no dejó consecuencias graves, lo que ha permitido calma entre sus fanáticos.