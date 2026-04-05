Shiloh Jolie debuta en un video de K-pop y sorprende por su parecido con Angelina Jolie

Shiloh Jolie debuta en un videoclip de K-pop

Más allá de su incursión en la música, lo que ha sorprendido es el gran parecido físico de Shiloh Jolie con su mamá, Angelina Jolie . Usuarios en redes no tardaron en destacar los rasgos que ambas comparten, recordando la presencia icónica de la actriz en Hollywood.

Shiloh Jolie-Pitt (Getty Images)

Aunque la joven ha mantenido un perfil discreto en comparación con sus padres, este debut marca un paso importante en su desarrollo artístico, ahora desde el ámbito de la danza y la música.

Shiloh sorprendió al hacer una aparición en el próximo videoclip de Dayoung. Durante el fin de semana, la cantante compartió un adelanto de “What’s a Girl to Do”, donde los fans no tardaron en notar el cameo de la joven de 19 años.

En el clip, la bailarina aparece brevemente con el cabello peinado hacia atrás, una blusa de encaje marrón, aretes de aro y un piercing en el labio. También participa en una secuencia coreografiada, rodeada de bailarines mientras suena un ritmo dinámico. El adelanto cierra con la frase “Ella da el primer paso” y confirma el estreno del video para el 7 de abril.

De acuerdo con un representante de Starship Entertainment al periódico Maeil Business Newspaper Star Today, la joven fue elegida a través de una audición abierta realizada en Estados Unidos. La agencia aseguró: “Realizamos una audición abierta en Estados Unidos para seleccionar a los intérpretes para el videoclip de Dayoung”, declaró el representante al medio. “Entre los participantes se encontraban varios artistas afiliados a un grupo de baile llamado 'Culture'”.

La agencia insiste en que la elección de Jolie para el papel no fue una estrategia de relaciones públicas: “Shiloh fue seleccionada en la ronda final y terminó participando en el videoclip de Dayoung”, añadió el representante. “Incluso después de la grabación, no teníamos ni idea de que era hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, y nos enteramos por casualidad hace muy poco”.