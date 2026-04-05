Shiloh Jolie debuta en un video de K-pop y sorprende por su parecido con Angelina Jolie

Shiloh Jolie comienza a trazar su propio camino en el mundo artístico con su debut en un videoclip de K-pop, un proyecto que rápidamente llamó la atención en redes sociales.
La joven de 19 años participa en el nuevo video musical de Dayoung para el sencillo “What’s a Girl to Do”, cuyo estreno está previsto para el 7 de abril. En el adelanto del clip, que ya circula en plataformas digitales, Shiloh aparece en un breve pero llamativo cameo que ha generado conversación entre los fans.
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Shiloh Jolie debuta en un videoclip de K-pop
Más allá de su incursión en la música, lo que ha sorprendido es el gran parecido físico de Shiloh Jolie con su mamá, Angelina Jolie. Usuarios en redes no tardaron en destacar los rasgos que ambas comparten, recordando la presencia icónica de la actriz en Hollywood.
Aunque la joven ha mantenido un perfil discreto en comparación con sus padres, este debut marca un paso importante en su desarrollo artístico, ahora desde el ámbito de la danza y la música.
Shiloh sorprendió al hacer una aparición en el próximo videoclip de Dayoung. Durante el fin de semana, la cantante compartió un adelanto de “What’s a Girl to Do”, donde los fans no tardaron en notar el cameo de la joven de 19 años.
En el clip, la bailarina aparece brevemente con el cabello peinado hacia atrás, una blusa de encaje marrón, aretes de aro y un piercing en el labio. También participa en una secuencia coreografiada, rodeada de bailarines mientras suena un ritmo dinámico. El adelanto cierra con la frase “Ella da el primer paso” y confirma el estreno del video para el 7 de abril.
De acuerdo con un representante de Starship Entertainment al periódico Maeil Business Newspaper Star Today, la joven fue elegida a través de una audición abierta realizada en Estados Unidos. La agencia aseguró: “Realizamos una audición abierta en Estados Unidos para seleccionar a los intérpretes para el videoclip de Dayoung”, declaró el representante al medio. “Entre los participantes se encontraban varios artistas afiliados a un grupo de baile llamado 'Culture'”.
La agencia insiste en que la elección de Jolie para el papel no fue una estrategia de relaciones públicas: “Shiloh fue seleccionada en la ronda final y terminó participando en el videoclip de Dayoung”, añadió el representante. “Incluso después de la grabación, no teníamos ni idea de que era hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, y nos enteramos por casualidad hace muy poco”.
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Shiloh Jolie confirma su talento en la danza y la coreografía
Shiloh Jolie no es ajena al mundo artístico. Antes de su reciente aparición en el videoclip de Dayoung, la joven ya había demostrado su talento frente a la cámara.
En mayo de 2024, el coreógrafo Lil Kelaan Carter compartió en Instagram un video donde Shiloh aparece bailando al ritmo de “Tanzania”, tema de Uncle Waffles y Tony Duardo, con la participación de Sino Msolo y Boibizza. “Sus movimientos son increíbles… Gracias por tu energía @sh1lohj”, escribió el coreógrafo.
Su desarrollo en la danza también la ha llevado a incursionar en la coreografía. En junio de 2025, obtuvo su primer crédito bajo el nombre artístico Shi Jolie, tras dejar de usar el apellido de su papá, Brad Pitt, en un número presentado durante el lanzamiento de la colección cápsula de Isabel Marant con Net-A-Porter.
El show contó con la participación de los bailarines Tako Suzuki y Keoni Rose, acompañado por la interpretación de “Naïve” de la cantante Luella.
Además de su talento, Shiloh ha llamado la atención por el parecido con su mamá, Angelina Jolie. En abril pasado, por ejemplo, fue comparada con el icónico personaje de la actriz en Tomb Raider, luego de ser vista con un peinado similar de trenzas mientras convivía con amigos.
Con estos pasos, la joven continúa consolidando su propio camino en la industria, destacando por su disciplina y habilidades artísticas.