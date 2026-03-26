A punto de terminar la prepa, Cristian Castro anuncia que quiere ir a la universidad

Cristian Castro quiere entrar a la universidad

Ahora que está a punto de terminar la preparatoria, algo que ha resultado complicado debido a su apretada agenda de trabajo, Cristian Castro está dispuesto a dar el siguiente paso en su educación y ahora su siguiente objetivo es entrar a la universidad.

“Sí, se me ha dificultado bastante en los viajes. He hecho exámenes desde Londres, he hecho exámenes desde España, he hecho exámenes desde distintos lugares”, contó el cantante en entrevista para Ventaneando donde señaló que se ha esforzado por cumplir con sus responsabilidades académicas mientras continúa con su carrera artística.

Cristian Castro (Getty Images.)

Pero su objetivo no termina ahí. El hijo de Verónica Castro reveló que ya piensa en darle continuidad a sus estudios y ahora desea estudiar una carrera universitaria, algo que asegura ha sido uno de sus sueños más grandes.

“Ahora voy a tratar de hacer mi universidad presencial, gracias a ustedes lo pienso lograr y eso ha sido mi sueño toda mi vida, que estoy pensando que estudiar, de verdad que no me puedo decidir si va a ser una carrera de servicio como la docencia o va a ser una carrera como no sé, Administración en Empresas, quizás Contabilidad, no sé, Ciencias también, pero la verdad que la docencia me gustaría mucho porque siempre que veo un maestro me parece la persona más valiosa de este mundo”, explicó.