A punto de terminar la prepa, Cristian Castro anuncia que quiere ir a la universidad

El cantante mexicano Cristian Castro está a solo dos semanas de cumplir una meta personal que durante años había dejado pendiente: terminar la preparatoria.
El intérprete compartió que, pese a su apretada agenda de conciertos y viajes, ha logrado mantenerse firme en sus estudios, un reto que incluso lo llevó a presentar exámenes desde distintas partes del mundo.
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Cristian Castro quiere entrar a la universidad
Ahora que está a punto de terminar la preparatoria, algo que ha resultado complicado debido a su apretada agenda de trabajo, Cristian Castro está dispuesto a dar el siguiente paso en su educación y ahora su siguiente objetivo es entrar a la universidad.
“Sí, se me ha dificultado bastante en los viajes. He hecho exámenes desde Londres, he hecho exámenes desde España, he hecho exámenes desde distintos lugares”, contó el cantante en entrevista para Ventaneando donde señaló que se ha esforzado por cumplir con sus responsabilidades académicas mientras continúa con su carrera artística.
Pero su objetivo no termina ahí. El hijo de Verónica Castro reveló que ya piensa en darle continuidad a sus estudios y ahora desea estudiar una carrera universitaria, algo que asegura ha sido uno de sus sueños más grandes.
“Ahora voy a tratar de hacer mi universidad presencial, gracias a ustedes lo pienso lograr y eso ha sido mi sueño toda mi vida, que estoy pensando que estudiar, de verdad que no me puedo decidir si va a ser una carrera de servicio como la docencia o va a ser una carrera como no sé, Administración en Empresas, quizás Contabilidad, no sé, Ciencias también, pero la verdad que la docencia me gustaría mucho porque siempre que veo un maestro me parece la persona más valiosa de este mundo”, explicó.
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Verónica Castro su principal motivación
El cantante Cristian Castro también compartió que una de sus mayores motivaciones para retomar los estudios ha sido su mamá, Verónica Castro, quien logró terminar su carrera universitaria en la Universidad Nacional Autónoma de México.
“Principalmente, creo que mis amigos y mi madre. Mi madre sí se pudo recibir en la universidad, en la UNAM. Estudió Relaciones Internacionales, y me sentí muy motivado por ella, y sobre todo en deuda con ella, en deuda conmigo mismo, con la familia, porque dije: ‘Bueno, ¿cómo es posible que una señora que estaba embarazada, que estaba con mucho trabajo, también con un nivel económico bastante bajo, que va, que viene, que hace castings, que estudia por otro lado en la academia Andrés Soler como actriz, y también estudia locución, aparte que tenga el tiempo para estudiar su carrera en una universidad, pues de lo más alto que hay en el mundo?”
Esta reflexión también lo llevó a pensar en su vida personal y en las metas que aún desea cumplir: “Y eso también ha sido parte de mi reflexión. ¿Por qué no he podido triunfar personalmente?, y mis deseos de casarme, mis deseos de formar una familia, de triunfar en el hogar, pues en parte es porque no tengo mucho que ofrecer, que no sean mis canciones”, confesó.
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Maestros de Cristian Castro destacan su compromiso
Los maestros de Cristian Castrohan destacado su compromiso con los estudios. Carmina Quevedo, una de sus profesoras, aseguró que el cantante tiene un fuerte interés en desarrollar proyectos con impacto social.
“Tiene ideas muy altruistas. Siempre me dice: ‘Me gustaría trabajar o crear algo en una fundación’. Incluso me comentó que le gustaría impulsar iniciativas relacionadas con la educación, porque quiere motivar a las personas a estudiar”, expresó.
Por su parte, Aarón Bornovitzky, director de la preparatoria donde estudia, recordó cómo comenzó esta etapa hace unos dos años y medio, cuando recibió una llamada inesperada. Era alguien del equipo del cantante, quien le explicó que Cristian quería terminar la preparatoria. Después de hablar directamente con él, el artista le confesó que su sueño era estudiar, inspirado en su madre, quien cursó sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Sobre su desempeño académico, sus profesores explicaron que presenta sus exámenes como cualquier alumno, bajo supervisión. Incluso, para garantizar transparencia, las evaluaciones se realizaban mediante videollamadas individuales, con sesiones programadas y controladas: “Muchos creen que no se esfuerza, pero es una persona muy disciplinada”, aseguró su maestra en entrevista con Ventaneando.
El camino no ha sido sencillo. Según el director, el cantante estuvo a punto de abandonar sus estudios debido a la carga de trabajo por su carrera musical. Sin embargo, tras conversar con él, logró continuar. Entre las materias más complicadas para el cantante estuvo matemáticas, que tuvo que repetir en varias ocasiones. Aun así, decidió seguir intentándolo hasta aprobarla.