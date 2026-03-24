Natasha Dupeyrón denuncia discriminación de una aerolínea por no dejarla volar con su perro de servicio

Natasha Dupeyrón acusa trato injusto de aerolínea

Natasha Dupeyrón denunció que le fue negado el abordaje de un vuelo pese a contar con todos los documentos necesarios para viajar con su mascota, una situación que calificó como injusta y desigual, al asegurar que otra pasajera en condiciones similares sí pudo volar.

Natasha Dupeyrón (Instagram)

"Me negaron abordar mi vuelo, aún teniendo todos los documentos necesarios: carta médica, vacunas completas y cumpliendo todos los requisitos. En México, además, lo que me solicitaban, ni siquiera es un requisito oficial de entrada. Lo peor del caso es que no fue una decisión consciente, a otra pasajera en mi misma situación sí la dejaron volar, ¿la diferencia? Ella vive en México. Yo en USA", explicó la actriz.

Desde el aeropuerto, Natasha denunció públicamente que una aerolínea le negó el abordaje de su vuelo, asegurando no saber qué hacer: "Estoy con mi maletas y Apolo y Viva Aerobus no me dejó viajar, porque como vivo en Estados Unidos y en México, no tengo derecho de ir con mi perro que porque mis papeles están en inglés. Presenté todos mis papeles y estoy aquí con mis maletas y no sé qué hacer".