Natasha Dupeyrón denuncia discriminación de una aerolínea por no dejarla volar con su perro de servicio

Natasha Dupeyrón denunció a través de sus redes sociales haber sido víctima de discriminación por parte de una aerolínea mexicana, luego de que se le impidiera abordar un vuelo junto a su perro de servicio.
Visiblemente afectada, la actriz explicó que contaba con toda la documentación necesaria para viajar con su mascota, llamada Apolo, sin embargo, el problema surgió porque la carta médica que presentó estaba en inglés, ya que actualmente vive en Estados Unidos.
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Natasha Dupeyrón acusa trato injusto de aerolínea
Natasha Dupeyrón denunció que le fue negado el abordaje de un vuelo pese a contar con todos los documentos necesarios para viajar con su mascota, una situación que calificó como injusta y desigual, al asegurar que otra pasajera en condiciones similares sí pudo volar.
"Me negaron abordar mi vuelo, aún teniendo todos los documentos necesarios: carta médica, vacunas completas y cumpliendo todos los requisitos. En México, además, lo que me solicitaban, ni siquiera es un requisito oficial de entrada. Lo peor del caso es que no fue una decisión consciente, a otra pasajera en mi misma situación sí la dejaron volar, ¿la diferencia? Ella vive en México. Yo en USA", explicó la actriz.
Desde el aeropuerto, Natasha denunció públicamente que una aerolínea le negó el abordaje de su vuelo, asegurando no saber qué hacer: "Estoy con mi maletas y Apolo y Viva Aerobus no me dejó viajar, porque como vivo en Estados Unidos y en México, no tengo derecho de ir con mi perro que porque mis papeles están en inglés. Presenté todos mis papeles y estoy aquí con mis maletas y no sé qué hacer".
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Natasha Dupeyrón denuncia discriminación tras incidente con aerolínea
Indignada por el trato que recibió por parte de esta aerolínea, Natasha Dupeyróndenunció que fue victima de un acto de discriminación de parte de la aerolínea.
"¿Desde cuándo el lugar en donde resides define tus derechos como pasajera? Esto no sólo es falta de criterio es un acto discriminatorio y completamente arbitrario. Viajar no debía depender del humor o la interpretación de alguien en el mostrador".
Natasha volvió a pronunciarse en redes sociales tras el incidente con la aerolínea, donde expresó su frustración por las dificultades que enfrentó al intentar viajar con su perro de servicio y reflexionó sobre la falta de empatía ante este tipo de situaciones, al tiempo que reveló que la empresa ya se puso en contacto con ella para reembolsarle el costo del vuelo.
“Qué pena llorar y subirlo aquí, no suelo hacer esto. Viajar con un perro de servicio no debería ser complicado, pero la ignorancia y la falta de empatía vuelven a todos más difícil y sí llega un punto en que una se cuestiona seriamente buscar otras opciones para cuidar la salud física y mental en una sociedad que aún no entiende. Ojalá eso cambie", escribió en sus historias de Instagram.