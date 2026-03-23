Natalia Jiménez se ha convertido en el centro de una intensa controversia en redes sociales y medios tras publicar un video en el que aparece siendo trasladada en una ambulancia en la Ciudad de México, aparentemente para poder llegar a tiempo a la fiesta de cumpleaños del cantante Carlos Rivera.
Natalia Jiménez desata polémica tras usar ambulancia como "taxi" para llegar a la fiesta de Carlos Rivera
Natalia Jiménez desata polémica tras usar ambulancia como "taxi" para llegar a la fiesta de Carlos Rivera
Las imágenes, que muestran a Natalia Jiménez sonriendo dentro del vehículo con la sirena encendida, desataron un debate sobre el uso indebido de unidades de emergencia y la responsabilidad social de las figuras públicas.
Todo comenzó tras la presentación de Jiménez en el festival Vive Latino, cuando decidió trasladarse desde el lugar del concierto hacia el aeropuerto para continuar su viaje rumbo a la celebración en Huamantla, Tlaxcala.
En el video compartido, la intérprete de éxitos como “Creo en mí” narra entre risas su propio traslado, lo que provocó una ola de comentarios críticos que calificaron su acción como irresponsable y poco ética, especialmente considerando que las ambulancias están destinadas exclusivamente a situaciones de emergencias médicas.
Internautas piden que Natalia Jiménez se disculpe
Internautas reprocharon que se utilizara un vehículo de emergencia, con luces y sirenas, como si fuera un “taxi” en medio del intenso tráfico de la capital mexicana, y pidieron incluso sanciones más severas para quienes emplean estos recursos fuera de su función principal. En el caso de la cantante española, piden que se disculpe.
El caso también abrió un debate sobre si este tipo de actos podría estar sujeto a multas o responsabilidades legales para la empresa operadora de la ambulancia.
Hasta ahora, Natalia Jiménez no ha emitido una declaración pública para aclarar lo sucedido, dejando la polémica abierta entre seguidores y críticos por igual.