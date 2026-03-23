Natalia Jiménez desata polémica tras usar ambulancia como "taxi" para llegar a la fiesta de Carlos Rivera

Las imágenes, que muestran a Natalia Jiménez sonriendo dentro del vehículo con la sirena encendida, desataron un debate sobre el uso indebido de unidades de emergencia y la responsabilidad social de las figuras públicas.

Todo comenzó tras la presentación de Jiménez en el festival Vive Latino, cuando decidió trasladarse desde el lugar del concierto hacia el aeropuerto para continuar su viaje rumbo a la celebración en Huamantla, Tlaxcala.

En el video compartido, la intérprete de éxitos como “Creo en mí” narra entre risas su propio traslado, lo que provocó una ola de comentarios críticos que calificaron su acción como irresponsable y poco ética, especialmente considerando que las ambulancias están destinadas exclusivamente a situaciones de emergencias médicas.

