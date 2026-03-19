Yuri habla de la depresión tras la muerte de su madre y revela que pensó en quitarse la vida

Yuri pensó en quitarse la vida

En una entrevista que Yuri dio al programa “Ventaneando", se sinceró sobre los problemas que ha tenido con su salud mental, particularmente con depresión y ansiedad, que la llevaron a pensar en quitarse la vida.

“Yo sé lo que es estar en depresión. Cuando mi madre murió, nunca pensé estar depresiva. La pérdida de mi madre fue muy dura. Viví cosas muy feas”, dijo la artista.

Yuri experimentó una situación complicada tras la muerte de su madre. (Instagram/@oficialyuri)

La cantante también confesó que, pese a su fe, hubo momentos en los que sintió que no podía salir adelante. “Aunque oraba, le decía yo: ‘Dios ayúdame’, sí hubo un momento en el que dije: ‘Me quiero morir’”, señala.

A pesar de que su relación con su madre tuvo altibajos, su pérdida le afectó profundamente, al grado de cuestionarse: “¿Entonces qué es lo mejor? Me quito la vida”, compartió, al recordar los pensamientos que atravesaban su mente en ese momento.