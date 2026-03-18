Karla Díaz rompe el silencio tras rumores de divorcio de Daniel Dayz

En los últimos días, el nombre de la exintegrante de JNS se volvió tendencia después de que surgieran reportes que aseguraban que la pareja atravesaba un momento complicado. Según estas versiones, la dificultad para lograr un embarazo, un tema que ambos han manifestado como un anhelo importante en su vida, habría generado presión emocional dentro de la relación.

Frente a la creciente especulación, Karla Díaz decidió responder públicamente y aclarar la situación. A través de un video compartido a Ventaneando, la conductora desmintió categóricamente cualquier proceso de separación y aseguró que su matrimonio se mantiene firme.



“Oigan, sabemos que andan por ahí algunos chismes de que nos estamos divorciando y no sé qué tantas cosas, comenzó la cantante.

La también creadora del programa digital Pinky Promise explicó que tanto ella como su esposo continúan construyendo su relación “a su ritmo”, dejando claro que no existe una ruptura ni planes de divorcio, como se había sugerido en distintos espacios mediáticos.

Daniel Dayz y Karla Díaz (Instagram/Karla Díaz)

Queremos decirles nosotros de viva voz que eso es completamente falso. Nosotros estamos más enamorados, más felices que nunca y ni siquiera pensábamos que era necesario hacer esto, pero no, no queremos que caigan en chismes”, expresó,

“Estamos muy felices construyendo nuestra familia, a nuestros tiempos, a nuestro ritmo. Ustedes quédense tranquilos, no tengan prisa. No está pasando nada”, agregó.