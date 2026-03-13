‘Twisted Yoga’: Buscaban iluminación y encontraron terror y oscuridad bajo el yugo de un pseudo líder espiritual
El documental ‘Twisted Yoga’ de Apple TV muestra las historias de distintas mujeres que fueron seguidoras y víctimas de una escuela de yoga que ocultaba una red de trata y cuyo líder sigue siendo investigado.
En la era de la información y de las redes sociales, donde ningún tema es ineludible y cualquier personaje tiene el potencial de viralizarse, y donde todos nos volvemos —o nos sentimos— expertos en infinidad de asuntos, gracias a la abundancia de datos que existen y se publican sobre ellos, puede resultar difícil de creer el que operen organizaciones que, detrás de la fachada de una organización seria, respetable y que busca el bienestar de las personas, se oculte una red criminal.
Twisted Yoga: La Secta del Silencio, la serie documental de tres episodios que llega hoy a Apple TV, es muestra de ello y su directora Rowan Deacon y el equipo detrás de esta producción, investigan las historias de distintas mujeres que se acercaron a una academia de yoga sin sospechar que serían víctimas de explotación y abuso psicológico y sexual.
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'Twisted Yoga' explora el retorcido caso de un gurú que se valió de su academia de yoga para dirigir una red de trata
¿Qué tiene que pasar para que en pleno 2026, cuando creemos haberlo visto todo, una red criminal encabezada por un “líder carismático” logre atraer a personas y se aproveche de ellas?
Conforme se desarrolla la narrativa de Twisted Yoga, nos queda claro que “El Mal” (con mayúsculas) siempre encontrará la forma de esparcirse y crecer, y que —sin importar cuán informada sea una sociedad o un individuo— siempre encontrará la forma de funcionar hasta que alguien levanta la voz y las instituciones que velan por la seguridad y la integridad de la gente entren en acción y comiencen a hacer su trabajo.
De acuerdo con Rowan Deacon, directora de la docuserie, esta situación puede entenderse desde dos perspectivas.
“Los testimonios de las mujeres que comparte la serie son previos al arresto de Gregorian Bivolaru (fundador y gurú del Movimiento para la Integración Espiritual en el Absoluto), por lo que si buscabas ‘Gregorian Bivolaru’ en Google, cuando ellas formaban parte de la escuela, él no tenía ninguno de los cargos por los que se le persigue ahora”, señala en conferencia virtual.
Sin embargo, añade la directora, “él ya había sido encontrado culpable de distintos crímenes en Rumania (su país de origen) hace muchos años y pasó tiempo en prisión. Y creo que lo interesante es que la escuela tenía lo que podemos llamar una ‘contra-narrative’. De esta forma, ellos tomaron algunas partes que eran ciertas, como que le fue otorgado asilo político en Suecia, porque así fue”, explica Deacon.
“Pero le dieron la vuelta a esa versión para hacerlo aparecer como un disidente político y, por lo tanto, como alguien oprimido. Y creo que lo interesante sobre esta escuela es que la gente se inscribía a yoga con el objetivo de conseguir iluminación espiritual, superación personal y claridad mental”, añade.
En este sentido, explica la cineasta, puede explicarse el que la comunidad no investigara más sobre la academia ni hiciera caso a reportes sobre el líder. “Creo que es muy común que en el ámbito del wellness en aquel momento se ignorara a los medios mainstream”.
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¿De qué se trata 'Twisted Yoga: La Secta del Silencio'?
Twisted Yoga: La Secta del Silencio narra la historia de un grupo de jóvenes practicantes de yoga de diversas partes del mundo que, inicialmente, buscaban la paz interior y un propósito a través de esta práctica ancestral.
Sin embargo, su camino los lleva a caer bajo la influencia de Gregorian Bivolaru, un gurú rumano que enseñó yoga en su país durante la época de la influencia soviética y ahora es el líder espiritual de una red internacional de estudios de esta disciplina con un enfoque en rituales tántricos (basados o relacionados con prácticas sexuales).
La serie muestra cómo las estudiantes fueron descubriendo que podrían haberse unido a una secta, especialmente al descubrir el oscuro pasado de Bivolaru, quien solía convocar a mujeres selectas a su departamento en París para llevar a cabo "iniciaciones privadas".
En la actualidad, Gregorian Bivolaru enfrenta cargos en Francia, que incluyen tráfico de personas, secuestro y violación, acusaciones que él niega. Mientras que las mujeres que cuentan su historia en la serie están colaborando de forma activa con las autoridades francesas en la búsqueda del encarcelamiento del llamado líder espiritual.
Pero mientras ellas formaron parte de la academia se reforzaba la idea de que lo que se decía sobre el líder al interior de la escuela era verdad, mientras que lo que se reportaba afuera, por la prensa, era consecuencia de los antiguos regímenes que lo habían oprimido.
“Y nuestra serie muestra las verdaderas razones por las que Gregorian Bivolaru era espiado por la policía secreta de la Rumania comunista”, añade Rowan Deacon.
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Fe, espiritualidad, manipulación y poder: los ingredientes que hacen de 'Twisted Yoga' una docuserie imperdible
La serie documental Twisted Yoga muestra, en voz de sus protagonistas, cómo operan las redes de trata de personas, cómo estas organizaciones estudian a profundidad el perfil psicológico y emocional de quienes se acercan a ellas y el enorme alcance y poder que pueden llegar a tener.
“(El concepto de poder) es algo que nosotras queríamos explorar en la serie porque se muestra la comisión de delitos controvertidos”, señala Rowan Deacon.
“Y queríamos explorar la dinámica de poder entre un gurú y sus seguidores, y creo que estamos bastante familiarizados con historias de manipulación, explotación o abuso en el contexto del desequilibrio de poder”, añade la directora.
Deacon pone en relieve la diferencia de las dinámicas de poder cuando hay brechas generacionales y poder económico entre las partes con la forma en la que el gurú Bivolaru ejerce el poder en sus víctimas.
“Esto me pareció interesante porque, si lo analizamos desde la perspectiva del poder, el poder que el gurú ejerce sobre sus seguidores es de fe. Lo consideran una figura de autoridad, alguien de quien pueden aprender. De hecho, se le describe como un maestro. Es un maestro”, explica.
“Y supongo que esa es precisamente la posición de poder que se explota. Aunque, claro, esto es discutible. El gurú diría que es un maestro poderoso, un hombre iluminado y que las actividades en las que las mujeres participan con él las llevarán a un nivel superior en el camino espiritual”, reflexiona la directora.
“Entonces surge una pregunta sobre si él cree en ello. ¿Es un criminal? Creo que esto es algo que deben decidir las autoridades francesas”, concluye.