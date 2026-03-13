‘Twisted Yoga’: Buscaban iluminación y encontraron terror y oscuridad bajo el yugo de un pseudo líder espiritual

'Twisted Yoga' explora el retorcido caso de un gurú que se valió de su academia de yoga para dirigir una red de trata

¿Qué tiene que pasar para que en pleno 2026, cuando creemos haberlo visto todo, una red criminal encabezada por un “líder carismático” logre atraer a personas y se aproveche de ellas?

Conforme se desarrolla la narrativa de Twisted Yoga, nos queda claro que “El Mal” (con mayúsculas) siempre encontrará la forma de esparcirse y crecer, y que —sin importar cuán informada sea una sociedad o un individuo— siempre encontrará la forma de funcionar hasta que alguien levanta la voz y las instituciones que velan por la seguridad y la integridad de la gente entren en acción y comiencen a hacer su trabajo.

Antiguas estudiantes de la academia de yoga dan su testimonio en Twisted Yoga (Cortesía / Apple TV)

De acuerdo con Rowan Deacon, directora de la docuserie, esta situación puede entenderse desde dos perspectivas.

“Los testimonios de las mujeres que comparte la serie son previos al arresto de Gregorian Bivolaru (fundador y gurú del Movimiento para la Integración Espiritual en el Absoluto), por lo que si buscabas ‘Gregorian Bivolaru’ en Google, cuando ellas formaban parte de la escuela, él no tenía ninguno de los cargos por los que se le persigue ahora”, señala en conferencia virtual.

Sin embargo, añade la directora, “él ya había sido encontrado culpable de distintos crímenes en Rumania (su país de origen) hace muchos años y pasó tiempo en prisión. Y creo que lo interesante es que la escuela tenía lo que podemos llamar una ‘contra-narrative’. De esta forma, ellos tomaron algunas partes que eran ciertas, como que le fue otorgado asilo político en Suecia, porque así fue”, explica Deacon.

Las mujeres que participan en la serie colaboran actualmente con las autoridades francesas para fincar cargos al gurú retratado en 'Twisted (Cortesía / Apple TV)

“Pero le dieron la vuelta a esa versión para hacerlo aparecer como un disidente político y, por lo tanto, como alguien oprimido. Y creo que lo interesante sobre esta escuela es que la gente se inscribía a yoga con el objetivo de conseguir iluminación espiritual, superación personal y claridad mental”, añade.

En este sentido, explica la cineasta, puede explicarse el que la comunidad no investigara más sobre la academia ni hiciera caso a reportes sobre el líder. “Creo que es muy común que en el ámbito del wellness en aquel momento se ignorara a los medios mainstream”.