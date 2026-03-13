La actriz mexicana Angélica Rivera volvió a aparecer en público para apoyar a su sobrino político. Esta vez lo hizo como una gran fan durante el segundo concierto de Cristian Castro en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, donde acudió acompañada por su hija, Sofía Castro.
Angélica Rivera apoya a su sobrino Cristian Castro desde la primera fila en su concierto
La noche tuvo un ambiente especialmente familiar, ya que la actriz disfrutó del espectáculo desde la primera fila, cantando algunos de los mayores éxitos del intérprete de “Azul” junto a su hija y un grupo de amigas. El concierto forma parte de una serie de presentaciones que el cantante ofrece en el emblemático recinto capitalino.
A través de sus redes sociales, Angélica Rivera compartió algunos momentos del show y dejó ver lo orgullosa que está del cantante, a quien considera parte muy cercana de su familia. Durante el espectáculo, se le vio coreando temas como “Mi vida sin tu amor”, uno de los clásicos del repertorio del artista.
Pero la sorpresa de la noche llegó después del concierto. La protagonista de telenovelas se reunió con el cantante en backstage, donde ambos posaron sonrientes para una fotografía que posteriormente fue compartida en Instagram.
Cristian Castro agradece el apoyo de Angélica Rivera y Sofía Castro
Además de la fotografía que compartió junto a Cristian Castro, Angélica Rivera también publicó una imagen en la que el cantante aparece abrazando a Sofía Castro, dejando ver el cariño que existe entre los primos a pesar de los 22 años de diferencia entre ellos. “Los amo”, escribió la actriz al acompañar la instantánea en sus redes sociales, un gesto que reflejó la cercanía familiar que mantienen.
A su llegada al Auditorio Nacional, Sofía Castro habló sobre la relación que su familia tiene con el intérprete de No hace falta. “Estoy muy contenta, la verdad es que mi mamá adora a Cristian y Cristian con mi mamá, tenemos muy buena relación”, comentó la actriz en entrevista.
Por su parte, el cantante también reaccionó al apoyo de su prima y de Angélica Rivera. “Muy linda mi primita siempre apoyándome, hoy viene su mami, Angélica, si Dios quiere”, dijo a la prensa antes de su segundo concierto en el recinto, donde más tarde se reencontró con la actriz en backstage.