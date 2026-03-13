Angélica Rivera apoya a su sobrino Cristian Castro desde la primera fila en su concierto

La noche tuvo un ambiente especialmente familiar, ya que la actriz disfrutó del espectáculo desde la primera fila, cantando algunos de los mayores éxitos del intérprete de “Azul” junto a su hija y un grupo de amigas. El concierto forma parte de una serie de presentaciones que el cantante ofrece en el emblemático recinto capitalino.

A través de sus redes sociales, Angélica Rivera compartió algunos momentos del show y dejó ver lo orgullosa que está del cantante, a quien considera parte muy cercana de su familia. Durante el espectáculo, se le vio coreando temas como “Mi vida sin tu amor”, uno de los clásicos del repertorio del artista.

Angélica Rivera disfrutó el concierto de Cristian Castro desde la primera fila. (Instagram)

Pero la sorpresa de la noche llegó después del concierto. La protagonista de telenovelas se reunió con el cantante en backstage, donde ambos posaron sonrientes para una fotografía que posteriormente fue compartida en Instagram.

