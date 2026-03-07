Bryan Johnson, el millonario que 'quiere vivir para siempre', debuta como modelo en el desfile de Matières Fécales

Este semana, como de Paris Fashion Week, la maison de moda francesa Matières Fécales tuvo entre su alineación de modelos a Bryan Johnson, el millonario que se ha hecho famoso por invertir importantes cantidades de dinero en tratamientos y estudios para detener y revertir su proceso de envejecimiento con el fin de ser joven por siempre, y su presencia en el desfile es digna de analizarse.
Ajeno por completo al mundo de la moda, tal y como él mismo lo expresó tras debutar en el desfile Otoño Invierno 2026 de Matières Fécales, Bryan Johnson llamó la atención al desfilar en la pasarela de la maison Matières Fecales, entre cuyas clientas más célebres y fieles se encuentra Lady Gaga.
Famoso por dedicar hasta dos millones de dólares anuales en la realización de estudios y procedimientos que lleven al límite la vida como la conocemos y, con ello, detener su propio proceso de envejecimiento y conservar su juventud, Johnson se unió a la ya de por sí inusual tropa de modelos que cada temporada llevan los diseños de esta firma.
Caracterizada por crear prendas que proyectan un dramatismo lúgubre y estridente y siluetas que parecen salidas de algún cuaderno de dibujo de Tim Burton o Guillermo del Toro, Matières Fecales se anotó un gran acierto al sumar a Bryan Johnson al "circo de los horrores" en que convierte sus presentaciones cada nueva edición de la Semana de la Moda parisina.
El millonario que busca ser joven por siempre se convirtió en modelo de Matières Fecales en Paris Fashion Week
La presencia del excéntrico empresario e inversionista Bryan Johnson, de 48 años, en el desfile donde Matières Fécales presentó su colección Otoño Invierno 2026, como parte de la nueva edición de Paris Fashion Week, suma a la esencia surrealista que envuelve a la maison francesa.
Johnson caminó con un total look gris oxford compuesto por un jersey de punto de mangas largas (que dejaban ver que en el brazo derecho llevaba un brazalete con lo que aparentar ser un monitor) y pantalones acampanados, según muestran grabaciones de asistentes al evento.
Con 1.80 metros de estatura y un físico atlético, los movimientos del empresario nos hicieron recordar el andar lento y pesado con el que la cultura popular ha retratado al monstruo de Frankenstein, un personaje que —pensándolo bien— iría ad hoc con el ADN de la firma, cuyas creaciones son modeladas por personas que no cumplen con los cánones de la belleza o que, de plano, rompen con ellos.
Entrevistado por Interview en su debut como modelo en Paris Fashion Week, el empresario Bryan Johnson, se confesó neófito en la materia de la moda, pero dejó ver que disfrutó la experiencia.
“Nunca había ido a un desfile, nunca había estado en uno y había tanta energía. Me pareció genial. No vengo del mundo de la moda, así que al ver la variedad y la expresión, me encanta”, señaló al medio estadounidense, que compartió las declaraciones de Johnson en Instagram.
Ante la pregunta de si hay algo que optimizaría algo sobre el fashion show (una pregunta que, se intuye, jugaba con los conceptos que lo han hecho famoso), Johnson aseguró que le gustó la experiencia tal y como ocurrió.
“Creo que en la moda y la creatividad no se debe optimizar, porque al hacerlo se eliminan las diferencias. Así que prefiero tomar las ineficiencias y ver esta expresión emergente, caótica y hermosa de la belleza”, comentó al respecto al medio estadounidense.
¿Quién es Bryan Johnson, el millonario que quiere detener el envejecimiento?
Bryan Johnson es un empresario tecnólogo e inversor de riesgo estadounidense, nacido el 22 de agosto de 1977, mejor conocido por haber fundado y vendido la plataforma de pagos Braintree (integrada a PayPal tras su adquisición) y por sus proyectos en neurotecnología y ciencia médica.
Desde mediados de la década de 2020, Johnson ha captado la atención por su ambicioso “Proyecto Blueprint”, un protocolo personal para revertir el envejecimiento biológico y, según sus palabras, desafiar los límites de la vida humana saludable.
Para lograrlo, Johnson tiene un régimen incluye intervenciones médicas, nutricionales y de estilo de vida con un costo multimillonario anual. Diversos reportes detallan que dedica más de 2 millones de dólares al año en tratamientos, pruebas, suplementos y procedimientos médicos intensivos con un objetivo explícito de reducir su edad biológica.
El 1 de enero de 2025, Netflix estrenó el documental No te mueras: El hombre que quiere vivir para siempre, en el que sigue a detalle el día a día y los procedimientos de Bryan Johnson para conseguir sus objetivos.
El empresario y ahora modelo publica de forma constante sus datos biométricos y de salud en línea, desde análisis sanguíneos hasta imágenes de resonancias magnéticas, en un esfuerzo por transparentar su evolución y validar su enfoque con datos.
Johnson ha declarado que desea demostrar que el envejecimiento puede ser ralentizado o incluso revertido, con implicaciones sociales y científicas profundas si su enfoque demostrara resultados generalizables.
Asimismo, ha dicho que no le teme a la muerte y que su motor no es el miedo, sino la curiosidad científica y una pasión intensa por la vida y la salud prolongada.