Bryan Johnson, el millonario que 'quiere vivir para siempre', debuta como modelo en el desfile de Matières Fécales

El millonario que busca ser joven por siempre se convirtió en modelo de Matières Fecales en Paris Fashion Week

La presencia del excéntrico empresario e inversionista Bryan Johnson, de 48 años, en el desfile donde Matières Fécales presentó su colección Otoño Invierno 2026, como parte de la nueva edición de Paris Fashion Week, suma a la esencia surrealista que envuelve a la maison francesa.

Johnson caminó con un total look gris oxford compuesto por un jersey de punto de mangas largas (que dejaban ver que en el brazo derecho llevaba un brazalete con lo que aparentar ser un monitor) y pantalones acampanados, según muestran grabaciones de asistentes al evento.

Bryan Johnson, el millonario que busca revertir el proceso de envejecimiento y extender la vida, debuta como modelo en el desfile de Matières Fécales en París (Shutterstock/Shutterstock)

Con 1.80 metros de estatura y un físico atlético, los movimientos del empresario nos hicieron recordar el andar lento y pesado con el que la cultura popular ha retratado al monstruo de Frankenstein, un personaje que —pensándolo bien— iría ad hoc con el ADN de la firma, cuyas creaciones son modeladas por personas que no cumplen con los cánones de la belleza o que, de plano, rompen con ellos.

Entrevistado por Interview en su debut como modelo en Paris Fashion Week, el empresario Bryan Johnson, se confesó neófito en la materia de la moda, pero dejó ver que disfrutó la experiencia.

“Nunca había ido a un desfile, nunca había estado en uno y había tanta energía. Me pareció genial. No vengo del mundo de la moda, así que al ver la variedad y la expresión, me encanta”, señaló al medio estadounidense, que compartió las declaraciones de Johnson en Instagram.

Ante la pregunta de si hay algo que optimizaría algo sobre el fashion show (una pregunta que, se intuye, jugaba con los conceptos que lo han hecho famoso), Johnson aseguró que le gustó la experiencia tal y como ocurrió.

“Creo que en la moda y la creatividad no se debe optimizar, porque al hacerlo se eliminan las diferencias. Así que prefiero tomar las ineficiencias y ver esta expresión emergente, caótica y hermosa de la belleza”, comentó al respecto al medio estadounidense.