Los fanáticos de Harry Potter vivieron un momento lleno de nostalgia luego del reciente reencuentro entre Daniel Radcliffe y Tom Felton , recordados por sus papeles como Harry Potter y Draco Malfoy en la saga.
A pesar de haber sido rivales en la historia de Hogwarts, los actores demostraron que en la vida real mantienen una amistad cercana.
Daniel Radcliffe y Tom Felton protagonizan nostálgico reencuentro a 25 años del estreno de Harry Potter
El encuentro ocurrió en Nueva York, donde ambos coincidieron en Broadway. Tom Felton acudió a ver la obra teatral en la que participa Daniel Radcliffe, lo que derivó en un emotivo abrazo que quedó documentado en fotografías compartidas en redes sociales. Las imágenes muestran a los actores sonrientes y felices de coincidir nuevamente después de tantos años.
La reunión también reflejó el camino profesional que ambos han seguido desde el final de la franquicia cinematográfica. Actualmente, Daniel Radcliffe forma parte del elenco de la obra teatral Every Brilliant Thing, mientras que Tom Felton participa en la puesta en escena de Harry Potter and the Cursed Child, donde incluso retomó su icónico papel como Draco Malfoy.
Tom Felton fue quien compartió las imágenes del momento en su cuenta de Instagram, acompañándolas con una breve frase que resumía su trayectoria desde los días de rodaje hasta su presente en el teatro: “De escobas a Broadway”.
La publicación rápidamente se llenó de comentarios de fans que celebraron el reencuentro entre los actores que marcaron a toda una generación.
La amistad de Tom Felton y Daniel Radcliffe que nació en el set de Harry Potter
Aunque en las películas sus personajes representaban una de las rivalidades más recordadas del cine juvenil, fuera de la pantalla la relación entre Daniel Radcliffe y Tom Felton siempre fue cordial. Ambos trabajaron juntos durante más de una década en las ocho películas de la saga, cuyo primer estreno llegó en 2001.
Años después del final de la historia en la gran pantalla, encuentros como este continúan despertando entusiasmo entre los seguidores del mundo mágico.
Para muchos fans, ver juntos nuevamente a los actores que dieron vida a Harry Potter y Draco Malfoy es una prueba de que la magia de Hogwarts sigue viva