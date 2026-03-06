Daniel Radcliffe y Tom Felton protagonizan nostálgico reencuentro a 25 años del estreno de Harry Potter

Daniel Radcliffe y Tom Felton protagonizan nostálgico reencuentro

El encuentro ocurrió en Nueva York, donde ambos coincidieron en Broadway. Tom Felton acudió a ver la obra teatral en la que participa Daniel Radcliffe, lo que derivó en un emotivo abrazo que quedó documentado en fotografías compartidas en redes sociales. Las imágenes muestran a los actores sonrientes y felices de coincidir nuevamente después de tantos años.

La reunión también reflejó el camino profesional que ambos han seguido desde el final de la franquicia cinematográfica. Actualmente, Daniel Radcliffe forma parte del elenco de la obra teatral Every Brilliant Thing, mientras que Tom Felton participa en la puesta en escena de Harry Potter and the Cursed Child, donde incluso retomó su icónico papel como Draco Malfoy.

Tom Felton fue quien compartió las imágenes del momento en su cuenta de Instagram, acompañándolas con una breve frase que resumía su trayectoria desde los días de rodaje hasta su presente en el teatro: “De escobas a Broadway”.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios de fans que celebraron el reencuentro entre los actores que marcaron a toda una generación.