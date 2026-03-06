Benny Blanco comparte su receta de quesadillas y revela su amor por la comida mexicana

El momento quedó registrado en un video publicado en redes sociales, donde Blanco invitó a la creadora de contenido Rebeca Coss Guerrero para enseñar el paso a paso de esta popular receta mexicana. Durante el clip, la influencer cocina mientras explica los ingredientes y el proceso para lograr una quesadilla tradicional hecha con masa desde cero.

Aunque no aparece directamente frente a la cámara, Selena Gomez participó detrás de escena grabando el video y guiando la grabación, incluso hablando en español durante la filmación.

En el video, la cocinera mexicana explica que la preparación comienza colocando queso dentro de la masa antes de doblarla y freírla hasta que quede dorada. Una vez lista, se acompaña con distintos ingredientes tradicionales que potencian el sabor.

Entre los toppings que aparecen en la receta destacan: lechuga, crema, queso, salsa, guacamole y carnita asada.

Selena Gomez y Benny Blanco (Getty Images)

El resultado es una quesadilla crujiente y con mucho sabor, un platillo que, según el productor, se ha vuelto uno de sus favoritos en casa.