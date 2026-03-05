Todo lo que debes saber de la película “Socias por accidente”

¿Hay una mejor forma de disfrutar una película que acompañada de quienes la crearon? El debut cinematográfico de Angelique Boyer, Diego Klein como villano, un triángulo amoroso con Bárbara de Regil y una historia que promete sacarte carcajadas y tal vez hasta una lágrima de cocodrilo son algunos de los elementos que definen la nueva película de la directora Ihtzi Hurtado, Socias por accidente.

La historia sigue la vida de Alexa (Angelique) y Regina (Bárbara), dos mujeres completamente opuestas que descubren ser engañadas, robadas y embarazadas por el mismo hombre (Diego Klein), forzándolas a unirse en una misión caótica.

Después de verla antes que nadie junto con Ihtzi, Angelique y Lucía Uribe, quien también sale en la película, nos quedamos a platicar sobre qué hay detrás de esta historia y por qué promete convertirse en uno de los estrenos más divertidos del año. Aquí te contamos todo lo que debes saber antes de su estreno el 12 de marzo.