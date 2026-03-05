Publicidad

Espectáculos

Todo lo que debes saber de la película “Socias por accidente”

Vimos "Socias por accidente" con Ihtzi Hurtado, la directora, y Angelique Boyer, una de las protagonistas de la cinta. Aquí te contamos algunos detalles antes de su estreno.
jue 05 marzo 2026 03:57 PM
angelique-barbara.jpg
Angelique Boyer y Bárbara de Regil, las protagonistas de Socias por accidente (Cortesía )

¿Hay una mejor forma de disfrutar una película que acompañada de quienes la crearon? El debut cinematográfico de Angelique Boyer, Diego Klein como villano, un triángulo amoroso con Bárbara de Regil y una historia que promete sacarte carcajadas y tal vez hasta una lágrima de cocodrilo son algunos de los elementos que definen la nueva película de la directora Ihtzi Hurtado, Socias por accidente.

La historia sigue la vida de Alexa (Angelique) y Regina (Bárbara), dos mujeres completamente opuestas que descubren ser engañadas, robadas y embarazadas por el mismo hombre (Diego Klein), forzándolas a unirse en una misión caótica.

Después de verla antes que nadie junto con Ihtzi, Angelique y Lucía Uribe, quien también sale en la película, nos quedamos a platicar sobre qué hay detrás de esta historia y por qué promete convertirse en uno de los estrenos más divertidos del año. Aquí te contamos todo lo que debes saber antes de su estreno el 12 de marzo.

"Socias por accidente", la comedia que no te esperas

“Llevábamos muchos años queriendo hacer este proyecto", cuenta Ihtzi Hurtado. La historia pasó por varias transformaciones y distintos escritores, y aunque ella y el productor Jacobo Nazar siempre soñaron con tener a Angelique Boyer como protagonista, sus agendas nunca coincidían.

diego-barbara.jpg
Diego Klein y Bárbara de Regil en Socias por accidente (Cortesía )

Más adelante, decidieron buscarla de nuevo, convencidos de que era ahora o nunca. Para sorpresa de todos, Angelique aceptó, a pesar de no haber hecho comedia ni películas antes.

“Es una historia esperanzadora y apapachante que trata el amor y la amistad desde un ángulo diferente”
Ihtzi Hurtado

Para Angelique, verse por primera vez en la pantalla grande fue una experiencia que todavía está procesando, y que necesita sentir la reacción del público para asimilarlo por completo. Aun así, reconoce que este proyecto fue increíble e intimidante desde el primer día de rodaje. Al verse en el resultado final, se sorprendió a sí misma: “Normalmente me critico mucho, pero esta vez me acepté bastante”, nos dijo.

Sobre cómo enfrentan las críticas, tanto ella como la directora Ihtzi coinciden en algo: escucharlas es parte del trabajo. Ihtzi asegura que está abierta tanto a las buenas como a las negativas, consciente de que no todo le va a gustar a todos, especialmente tratándose de un género específico.

Sin duda, uno de los elementos que hace tan especial a Socias por accidente es que fue hecha principalmente por mujeres, y es algo que se siente cuando la ves. “La química que tienen Angie y Bárbara es tan conmovedora, tierna y graciosa. Me urge que todo el mundo lo vea”, dice Lucía.

lu-barbrara-angie.jpg
Lucía Uribe, Bárbara de Regil y Angelique Boyer en Socias por accidente. (Cortesía )

Sobre su debut en la comedia, Angelique Boyer reconoce que siempre había escuchado que hacer reír es de lo más difícil que existe, pero la experiencia la dejó con ganas de más. Para ella, el secreto estuvo en no buscar el chiste por el chiste, sino ser fiel a la emoción y a la situación. “Nos lo tomamos muy en serio”, explicó.

Por su parte, Ihtzi asegura que el rodaje fue tan divertido como la película misma. Trabajar la mayoría del tiempo con Angelique y Bárbara hizo que el set se sintiera ligero, cómplice y creativo. “Era delicioso ir a filmar”, confiesa, al punto de que al terminar el proyecto extrañaba al equipo.

angie-diego.jpg
Angelique Boyer y Diego Klein en Socias por accidente. (Cortesía )

Así, Socias por accidente no solo marca un nuevo capítulo en la carrera de Angelique Boyer, sino que también celebra el poder de la comedia hecha desde la emoción y el trabajo en equipo.

Si quieres una película que te haga reír y que te deje con un sentimiento ligero y lleno de amor, corre el 12 de marzo a tu cine más cercano a disfrutar de Socias por accidente.

