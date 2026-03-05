La polémica dentro de la familia de Pepe Aguilar volvió a encenderse luego de que su hijo, Emiliano Aguilar, publicara un nuevo mensaje en redes sociales dirigido directamente a su padre, pidiéndole que deje de mencionarlo públicamente.
Emiliano Aguilar le pide a su papá, Pepe Aguilar, que deje de hablar de él: "Ya no digas mi nombre"
Emiliano Aguilar le pide a su papá que ya no hable de él en sus conciertos
El rapero Emiliano Aguilar compartió un video en su cuenta de Instagram acompañado del texto: “MENSAJE PARA MI JEFE, NOMÁS LO QUE ES”, donde expresó su molestia por las recientes declaraciones del cantante Pepe Aguilar.
“Apá, este mensaje es para ti. Ya deja de hablar de mí, por favor, apá, deja de decir que ‘No soy el alcahuete de nadie’ en tus conciertos, de que recen por mí, de que esto, apá, ya. Por favor. Por favor”, expresó Emilia en la grabación.
Emiliano Aguilar critica a su papá por ser 'alcahuete' de su hermana, Ángela
Durante el mensaje, Emiliano Aguilar también lanzó un cuestionamiento sobre el apoyo que, según él, su papá le brinda a su hermana, Ángela Aguilar.
“Si no eres alcahuete de nadie, entonces ¿por qué estás ayudando a Ángela con todo su cagadero? Por favor, apá, ya no digas mi nombre. La neta, yo no me meto con nadie. Y luego pum, se meten conmigo”.
El rapero aseguró además que decidió responder luego de ver declaraciones recientes de su padre en medios y en presentaciones públicas.
“Ya vi la entrevista. Ya vi lo que dijiste en el concierto. Apá, ya. La neta, ya, ya estuvo. Ya estuvo apá. La neta, me he estado relajando de todas esas cosas que he dicho. O sea, me estoy relajando. Por favor, ya párale, al chile, te lo digo de neta”, dice en el video.
Emiliano Aguilar recuerda su arresto en Estados Unidos y revela quién lo sacó de la cárcel
La publicación generó múltiples reacciones entre los seguidores, especialmente cuando Emiliano Aguilar respondió algunos comentarios para aclarar un tema que ha generado debate durante años, el episodio en el que fue detenido en Estados Unidos.
“Para todos los que dicen que (mi papá) me sacó de la cárcel pues ahí les va la verdad, la persona que me ayudó fue mi padrastro”, escribió el joven.
Incluso respondió directamente a un usuario: “@azua862 que haya ido no significa que él me sacó”.
“La persona que estuvo al pendiente desde el principio fue mi padrastro porque fue a quien le hablé, a mi papá no”, afirmó.
Las declaraciones de Emiliano surgen días después de que Pepe Aguilar hablara sobre su relación con su hijo durante una entrevista con el periodista Tony Dandrades, donde aseguró que no guarda rencor y tiene los mejores pensamientos para su primogénito.
“Yo siempre voy a desearles a mis hijos lo mejor de la vida. Si lo mejor de la vida para él es reconciliarse conmigo, pues so be it [que así sea], como dicen acá. Pero siempre le voy a desear lo mejor”, expresó el intérprete.
Durante la charla, el cantante insistió en que no tiene inconvenientes con su vástago y que hablaba con total honestidad. “Yo no tengo problemas con él. Pero te lo juro por Dios, ¿eh? No, no, no lo estoy echando… Y todo lo que te dije no, no estoy entrenado, no estoy, es la verdad. Hasta me quité los lentes para que la gente no dijera nada”, comentó, subrayando la sinceridad de sus palabras.
