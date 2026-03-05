Emiliano Aguilar le pide a su papá, Pepe Aguilar, que deje de hablar de él: "Ya no digas mi nombre"

Emiliano Aguilar recuerda su arresto en Estados Unidos y revela quién lo sacó de la cárcel

La publicación generó múltiples reacciones entre los seguidores, especialmente cuando Emiliano Aguilar respondió algunos comentarios para aclarar un tema que ha generado debate durante años, el episodio en el que fue detenido en Estados Unidos.

“Para todos los que dicen que (mi papá) me sacó de la cárcel pues ahí les va la verdad, la persona que me ayudó fue mi padrastro”, escribió el joven.

Incluso respondió directamente a un usuario: “@azua862 que haya ido no significa que él me sacó”.

“La persona que estuvo al pendiente desde el principio fue mi padrastro porque fue a quien le hablé, a mi papá no”, afirmó.

Emiliano Aguilar y su mamá (Instagram)

Las declaraciones de Emiliano surgen días después de que Pepe Aguilar hablara sobre su relación con su hijo durante una entrevista con el periodista Tony Dandrades, donde aseguró que no guarda rencor y tiene los mejores pensamientos para su primogénito.

“Yo siempre voy a desearles a mis hijos lo mejor de la vida. Si lo mejor de la vida para él es reconciliarse conmigo, pues so be it [que así sea], como dicen acá. Pero siempre le voy a desear lo mejor”, expresó el intérprete.

Durante la charla, el cantante insistió en que no tiene inconvenientes con su vástago y que hablaba con total honestidad. “Yo no tengo problemas con él. Pero te lo juro por Dios, ¿eh? No, no, no lo estoy echando… Y todo lo que te dije no, no estoy entrenado, no estoy, es la verdad. Hasta me quité los lentes para que la gente no dijera nada”, comentó, subrayando la sinceridad de sus palabras.

Con información de Agencia México