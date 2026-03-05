El historial amoroso de Emma Watson: todas sus parejas a lo largo de los años

El historial amoroso de Emma Watson

Francis Boulle

Emma Watson tuvo un breve romance con Francis Boulle, estrella del reality Made in Chelsea y heredero de una familia dedicada al negocio de los diamantes, según informó People.

La pareja fue fotografiada bailando en una fiesta de polo organizada por Cartier en 2008, según reportó The Sun.

Más tarde, Boulle contó al medio que él decidió terminar la relación porque quería "hacerse un nombre por sí mismo" fuera de la fama de la actriz.

Jay Barrymore

Emma Watson salió con el financiero británico Jay Barrymore durante casi dos años, entre 2008 y 2010, según informó Daily Mail. Incluso el sitio Just Jared publicó fotografías de ambos juntos.

Su relación coincidió con el inicio de los estudios de Watson en Brown University, en Estados Unidos. Aunque Barrymore llegó a visitarla en el campus, la distancia entre ambos finalmente habría pasado factura a la relación, lo que llevó a su final.

Johnny Simmons

Los rumores de romance rodearon a Emma Watson y a su coprotagonista de The Perks of Being a Wallflower, Johnny Simmons, en agosto de 2011. La pareja fue fotografiada besándose en imágenes publicadas por Daily Mail.

También fueron vistos haciendo senderismo y almorzando juntos en Santa Monica, California, según informó People. No está claro cuándo terminó su breve romance, pero Watson aparentemente siguió adelante al año siguiente.

Will Adamowicz

La relación de Emma Watson con su compañero de estudios en University of Oxford, Will Adamowicz, salió a la luz después de que circularan fotos de ambos en el Coachella Valley Music and Arts Festival de 2012.

“Había muchísima gente y pensé que no había forma de que alguien pudiera tomarme fotos, pero de alguna manera me encontraron”, contó Watson a Glamour ese mismo año.

La pareja terminó su relación en 2014, confirmó People.

Matt Janney

Emma Watson conoció al jugador de rugby de University of Oxford, Matt Janney, después de un partido a finales de 2013. Ambos salieron durante aproximadamente un año antes de terminar su relación en diciembre de 2014, según informó E! News.

William “Mack” Knight

Según Us Weekly, Emma Watson salió con el empresario tecnológico de Silicon Valley William 'Mack' Knight entre 2015 y 2017, manteniendo su relación en un perfil bajo.

Mientras aún estaban juntos, Watson se negó a comentar sobre su romance en una entrevista con Vanity Fair.

“Quiero ser coherente: no puedo hablar de mi novio en una entrevista y luego esperar que la gente no me tome fotos paparazzi caminando fuera de mi casa. No puedes tener ambas cosas”, dijo.

Chord Overstreet

Emma Watson salió brevemente con el exalumno de Glee, Chord Overstreet, después de conocerse a través de amigos en común a principios de 2018, confirmó People.

Fueron vistos tomados de la mano en Los Ángeles después de la fiesta de los Oscar organizada por Vanity Fair en marzo de ese año, pero dejaron de verse unos meses después.

“Nunca iba a ser algo a largo plazo”, dijo una fuente a People en mayo de 2018.

Brendan Wallace

Emma Watson fue fotografiada besando al inversionista de capital de riesgo Brendan Wallace durante un viaje a Mexico en octubre de 2018.

Su relación nunca fue confirmada públicamente y, en algún momento de 2019, Watson dijo a British Vogue que estaba “self-partnered”, es decir que tenía una relación consigo misma.

Leo Robinton

La relación de Emma Watson con el empresario Leo Robinton fue una de las más largas y serias. Según People, ambos fueron vistos besándose por primera vez en Londres en 2019, antes de aparecer juntos en varias ocasiones al año siguiente.

El medio también informó que Robinton eliminó su presencia en redes sociales después de que las fotos de ambos besándose circularan en internet.

Brandon Green

Emma Watson comenzó a salir con Brandon Green, hijo del magnate minorista Sir Philip Green, alrededor de septiembre de 2021, según People.

Fueron fotografiados en Londres y Venecia durante 2021 y 2022, y también se les vio tomados de la mano mientras viajaban.

La relación habría terminado a principios de 2023, aunque no está claro exactamente cuándo.

Kieran Brown

Emma Watson fue vinculada con su compañero de University of Oxford, Kieran Brown, el 1 de julio de 2024, cuando fueron fotografiados besándose en imágenes compartidas por Us Weekly.

Unos días después, ambos fueron vistos en una cita en una sucursal de Gail’s Bakery cerca de su universidad, según informó Daily Mail.

Una fuente dijo al medio británico: “Estaban charlando juntos en la fila, parecían tener muy buena vibra”.