El cantante Carlos Rivera se encuentra promocionando su nuevo álbum Vida México con Mariachi, un proyecto en el que reúne canciones con fuerte influencia de la música mexicana y diversas colaboraciones especiales.
Sin embargo, más allá del lanzamiento, el artista también ha tenido que responder a los rumores que con frecuencia surgen sobre su vida personal en redes sociales.
Publicidad
Carlos Rivera habla de su relación con Cynthia Rodríguez y defiende su privacidad
Durante una entrevista en el programa Sale el Sol, Carlos Riverahabló sobre las especulaciones que suelen circular en internet respecto a su relación, su familia y distintos aspectos de su vida privada. El cantante aseguró que ese tipo de versiones no afectan su tranquilidad.
“Vivimos tiempos en los que no importa la verdad, sino que importa el chisme en sí. Ya no se quiere saber si fue cierto o fue mentira, sino que se genere”, expresó el cantante, quien señaló que muchas veces los rumores aparecen incluso cuando él se encuentra completamente alejado de cualquier polémica.
El artista explicó que le sorprende cómo se crean historias alrededor de su vida sin que exista un motivo real. “Aunque tú no hagas nada, porque yo, mira, ya lo he visto… yo tranquilito en mi casa, literalmente viendo la tele y de repente: ‘Ah, caray’”, comentó en referencia a los comentarios que de pronto surgen en redes sociales.
Carlos Rivera también habló de la decisión consciente que ha tomado de mantener su vida personal fuera del foco público, especialmente su relación con su esposa, la cantante y conductora Cynthia Rodríguez. El compositor señaló que prefiere expresar su historia personal a través de su música y no mediante exposiciones constantes en internet.
“No te tengo que estar contando mis intimidades con mi esposa Cynthia, porque están en las canciones. Si escuchas mis canciones de amor, vas a saber y entender mi manera de amar”, afirmó el intérprete, quien considera que la música es el espacio donde realmente comparte lo que vive y siente.
Publicidad
Carlos Rivera también reflexionó sobre cómo ha cambiado con el paso de los años y reconoció que ahora se permite ser más honesto consigo mismo. Según explicó, antes solía decir que sí a muchas cosas por tratar de quedar bien.
“Creo que ahora hago lo que realmente deseo hacer. Ya no soy tan ‘queda bien’. A veces dices que sí cuando quieres decir que no, y es horrible ser un queda bien”, comentó al referirse a “Sincerándome”, una de las canciones incluidas en su nuevo disco.
La emoción detrás de las colaboraciones de Carlos Rivera
Durante la conversación, Rivera también recordó un momento especial relacionado con el álbum: su colaboración con Pepe Aguilar. El cantante explicó que grabar con el integrante de la dinastía Aguilar tuvo un significado emocional importante, ya que su abuela era admiradora del legendario Antonio Aguilar y solía ahorrar dinero para asistir al jaripeo familiar.
“Mi abuela siempre ahorraba para ir a ver el jaripeo de Los Aguilar con Don Antonio, que era su ídolo máximo. Entonces cuando estaba grabando con Pepe el video le decía: ‘Tú no sabes lo que para mí significa estar aquí’”, relató el artista.
Finalmente, el cantante también habló de su faceta como padre y de lo que le gustaría que su hijo piense de él en el futuro. Para Rivera, lo más importante no será su carrera artística, sino el vínculo familiar.
“Más allá del artista o de todo lo que hay alrededor, me gustaría que dijera simplemente: ‘Él es mi papá’… y que estuvo presente”, concluyó.