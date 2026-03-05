Carlos Rivera habla de su relación con Cynthia Rodríguez y defiende su privacidad

Durante una entrevista en el programa Sale el Sol, Carlos Rivera habló sobre las especulaciones que suelen circular en internet respecto a su relación, su familia y distintos aspectos de su vida privada. El cantante aseguró que ese tipo de versiones no afectan su tranquilidad.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez (Getty Images)

“Vivimos tiempos en los que no importa la verdad, sino que importa el chisme en sí. Ya no se quiere saber si fue cierto o fue mentira, sino que se genere”, expresó el cantante, quien señaló que muchas veces los rumores aparecen incluso cuando él se encuentra completamente alejado de cualquier polémica.

El artista explicó que le sorprende cómo se crean historias alrededor de su vida sin que exista un motivo real. “Aunque tú no hagas nada, porque yo, mira, ya lo he visto… yo tranquilito en mi casa, literalmente viendo la tele y de repente: ‘Ah, caray’”, comentó en referencia a los comentarios que de pronto surgen en redes sociales.

Carlos Rivera también habló de la decisión consciente que ha tomado de mantener su vida personal fuera del foco público, especialmente su relación con su esposa, la cantante y conductora Cynthia Rodríguez. El compositor señaló que prefiere expresar su historia personal a través de su música y no mediante exposiciones constantes en internet.

“No te tengo que estar contando mis intimidades con mi esposa Cynthia, porque están en las canciones. Si escuchas mis canciones de amor, vas a saber y entender mi manera de amar”, afirmó el intérprete, quien considera que la música es el espacio donde realmente comparte lo que vive y siente.