Kim Kardashian y Lewis Hamilton avivan rumores de romance: hicieron romántico viaje a Arizona

Kim Kardashian y Lewis Hamilton desataron especulaciones sobre su relación nuevamente, después de haber sido vistos juntos en un viaje a Arizona el fin de semana y por las fotos que publicaron en sus historias de Instagram donde se ve claramente que estaban en el mismo lugar.
Los rumores sobre su relación comenzaron a inicios de febrero y con el paso de las semanas, la empresaria y el piloto han sido vistos en diferentes citas, incluyendo la aparición pública que hicieron en el Super Bowl LX . Este viaje se suma a la lista de “pistas” que parecen confirmar la relación entre los famosos.
El viaje de Kim Kardashian y Lewis Hamilton
El pasado domingo, Kim Kardashian y Lewis Hamilton fueron vistos por TMZ en un viaje al Lago Powell en Arizona. El video compartido por el medio, muestra a la pareja subiendo a una camioneta SUV negra.
Según fuentes de TMZ que los vieron, la pareja estaba observando el atardecer del desierto mientras se tomaban una selfie juntos. El Lago Powell es un popular destino vacacional ubicado en el Río Colorado, y es el lugar elegido por viajeros adinerados que buscan un sitio más privado para descansar.
La ubicación del lago está muy cerca de un hotel exclusivo en Utah llamado Amangiri, donde la pareja estuvo hospedada. Esto coincide con el tipo de locaciones que han tenido en otras citas, como su estancia en el privado resort Estelle Manor en Inglaterra o el hotel de lujo parisino Le Bristol.
Después de su viaje, la empresaria y el piloto de F1 publicaron fotos en sus historias de Instagram, donde se puede ver la similitud del paisaje, con el lago y el atardecer de fondo.
Kim Kardashian y su romance con Lewis Hamilton
Una fuente de PEOPLE reveló detalles sobre el romance de Kardashian y Hamilton, particularmente de cómo se siente la fundadora de Skims con esta nueva relación sentimental.
Debido a que la pareja se conocía desde años atrás, ya había un nivel de comodidad entre los dos que se trasladó a la relación. La fuente afirma que Kim “se siente segura y realmente disfruta pasar tiempo con él".
La vida de la empresaria está centrada en Los Ángeles, su familia y trabajo, por lo que no está “poniendo ninguna presión” sobre la relación y "está tomando las cosas momento a momento y ver a dónde va".
Aún así, según la fuente, Kardashian se siente emocionada por su romance con el piloto de F1: “Kim ha tenido citas y conocido gente a lo largo de los años, pero Lewis es el primer chico que realmente le gusta en mucho tiempo. Siempre le ha gustado. Está emocionada con su conexión romántica”.
Hasta ahora, aunque ninguno de los dos ha confirmado textualmente su relación, sus publicaciones demuestran que comienzan a sentirse cómodos compartiendo más detalles sobre su vínculo afectivo.