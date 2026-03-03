Kim Kardashian y Lewis Hamilton avivan rumores de romance: hicieron romántico viaje a Arizona

El viaje de Kim Kardashian y Lewis Hamilton

El pasado domingo, Kim Kardashian y Lewis Hamilton fueron vistos por TMZ en un viaje al Lago Powell en Arizona. El video compartido por el medio, muestra a la pareja subiendo a una camioneta SUV negra.

Según fuentes de TMZ que los vieron, la pareja estaba observando el atardecer del desierto mientras se tomaban una selfie juntos. El Lago Powell es un popular destino vacacional ubicado en el Río Colorado, y es el lugar elegido por viajeros adinerados que buscan un sitio más privado para descansar.

La empresaria y el piloto de F1 fueron vistos nuevamente en una cita romántica. (Getty Images)

La ubicación del lago está muy cerca de un hotel exclusivo en Utah llamado Amangiri, donde la pareja estuvo hospedada. Esto coincide con el tipo de locaciones que han tenido en otras citas, como su estancia en el privado resort Estelle Manor en Inglaterra o el hotel de lujo parisino Le Bristol.

Después de su viaje, la empresaria y el piloto de F1 publicaron fotos en sus historias de Instagram, donde se puede ver la similitud del paisaje, con el lago y el atardecer de fondo.