Espectáculos

'Scream 7' arrasa en taquilla pese a la controversia por el despido de Melissa Barrera y la salida de Jenna Ortega

En medio de una intensa atención mediática que dominó la conversación pública meses antes de su estreno, Scream 7 debutó en taquilla consolidándose como la película más exitosa de la franquicia.
dom 01 marzo 2026 03:04 PM
Paramount's "Scream VI" World Premiere
NEW YORK, NEW YORK - MARCH 06: (L-R) Jasmin Savoy Brown, Jenna Ortega and Melissa Barrera attend the world premiere of Paramount's "Scream VI" at AMC Lincoln Square Theater on March 06, 2023 in New York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images) (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

Tras el éxito de las recientes entregas de Scream, "Scream" (2022) y "Scream VI" (2023), y con nuevas protagonistas como la reconocida actriz Jenna Ortega , quien interpreta a Tara Carpenter, y Melissa Barrera , quien da vida a Sam Carpenter, se tenía planeada una nueva trilogía de la franquicia.

Sin embargo, los fans se sorprendieron cuando la productora anunció el despido de la mexicana. La decisión se tomó tras publicaciones de la actriz en redes sociales relacionadas con el conflicto en Medio Oriente, en las que expresó su apoyo a Palestina. Esto generó un intenso debate sobre la libertad de expresión, los posicionamientos políticos y la responsabilidad corporativa.

Tras su despido de "Scream 7", Melissa Barrera defendió su postura sobre el conflicto y explicó cómo vivió la experiencia. En una entrevista con Rolling Stone, declaró: “Sé quién soy y sé que lo que dije siempre vino desde un lugar de amor, de humanidad, de derechos humanos y de libertad para las personas, algo que no debería ser controvertido. No debería ser objeto de debate. Así que estoy muy tranquila”.

Poco después, también se confirmó la salida de Jenna Ortega, otra de las protagonistas recientes de la saga. Aunque en el momento ella mencionó que se debía a problemas de logística y calendario, muchos especularon que podría tratarse de una muestra de solidaridad y apoyo hacia su compañera.

Impacto en redes y protestas

Tras el despido de Meliisa Barrera, surgieron en redes sociales múltiples llamados al boicot contra la película. Fans de las actrices y de la película utilizaron hashtags y campañas digitales para expresar su desacuerdo con la decisión del estudio y manifestar solidaridad con la actriz, quien recibió mucho apoyo durante este momento. Muchos aficionados incluso se pronunciaron en redes sociales argumentando que Melissa no hizo nada malo y que solo estaba apoyando una causa. Además, expresaron su descontento con los otros actores involucrados en la película por no mostrar suficiente apoyo a la actriz ni abandonar el proyecto, como lo hizo Ortega.

“Scream VI” Global Premiere
NEW YORK, NEW YORK - MARCH 06: (L-R) Jasmin Savoy Brown, Jenna Ortega and Melissa Barrera attend the Global Premiere of Paramount Pictures and Spyglass Media Group's "Scream VI" at AMC Lincoln Square on March 6, 2023 in New York, New York. (Photo by Slaven Vlasic/Getty Images for Paramount Pictures) (Slaven Vlasic/Getty Images for Paramount Pictu)

Algunos seguidores promovieron protestas simbólicas en línea, argumentando que la industria del entretenimiento no debería sancionar posicionamientos políticos personales. A pesar del ruido mediático, el interés por la película no disminuyó. Por el contrario, la controversia mantuvo el título constantemente presente en redes sociales y medios de comunicación.

Tras el estreno de la película, varias personas pro-palestinas se reunieron en las calles con carteles que pedían a la gente no asistir a las salas de cine, promoviendo el boicot hacia las películas.

El estreno de Scream 7

El 26 de febrero de 2026 marcó la llegada de Scream 7 a las salas de cine, superando todas las expectativas. Desde las funciones de preestreno las funciones estaban llenas y genero algunos debates en redes sociales , muchos fans apoyando la película y muchos otros que manifestaban su desacuerdo manteniendo una postura donde no ver las películas tras el despida de la actriz, la película se posicionó en el primer lugar de la taquilla, logrando el mejor debut de toda la saga y consolidándose como la entrega con mayor recaudación inicial.

Los Angeles Premiere Of Paramount Pictures "Scream 7"
HOLLYWOOD, CALIFORNIA - FEBRUARY 25: Ghostface is seen at the Los Angeles Premiere of Paramount Pictures "Scream 7" at Paramount Pictures Studios on February 25, 2026 in Hollywood, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images)

Aunque la crítica ha ofrecido opiniones divididas, la saga Scream cuenta con una base de seguidores fieles que ha acompañado la historia durante casi tres décadas. Expertos de la industria coinciden en que la franquicia ha logrado mantenerse relevante gracias a su habilidad para reinventarse, adaptarse a las referencias culturales contemporáneas y conectar con nuevas generaciones, sin perder la esencia del slasher con el que empezó en 1996.

