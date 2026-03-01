'Scream 7' arrasa en taquilla pese a la controversia por el despido de Melissa Barrera y la salida de Jenna Ortega

Tras su despido de "Scream 7", Melissa Barrera defendió su postura sobre el conflicto y explicó cómo vivió la experiencia. En una entrevista con Rolling Stone, declaró: “Sé quién soy y sé que lo que dije siempre vino desde un lugar de amor, de humanidad, de derechos humanos y de libertad para las personas, algo que no debería ser controvertido. No debería ser objeto de debate. Así que estoy muy tranquila”.

Poco después, también se confirmó la salida de Jenna Ortega, otra de las protagonistas recientes de la saga. Aunque en el momento ella mencionó que se debía a problemas de logística y calendario, muchos especularon que podría tratarse de una muestra de solidaridad y apoyo hacia su compañera.

Impacto en redes y protestas

Tras el despido de Meliisa Barrera, surgieron en redes sociales múltiples llamados al boicot contra la película. Fans de las actrices y de la película utilizaron hashtags y campañas digitales para expresar su desacuerdo con la decisión del estudio y manifestar solidaridad con la actriz, quien recibió mucho apoyo durante este momento. Muchos aficionados incluso se pronunciaron en redes sociales argumentando que Melissa no hizo nada malo y que solo estaba apoyando una causa. Además, expresaron su descontento con los otros actores involucrados en la película por no mostrar suficiente apoyo a la actriz ni abandonar el proyecto, como lo hizo Ortega.

NEW YORK, NEW YORK - MARCH 06: (L-R) Jasmin Savoy Brown, Jenna Ortega and Melissa Barrera attend the Global Premiere of Paramount Pictures and Spyglass Media Group's "Scream VI" at AMC Lincoln Square on March 6, 2023 in New York, New York. (Photo by Slaven Vlasic/Getty Images for Paramount Pictures) (Slaven Vlasic/Getty Images for Paramount Pictu)

Algunos seguidores promovieron protestas simbólicas en línea, argumentando que la industria del entretenimiento no debería sancionar posicionamientos políticos personales. A pesar del ruido mediático, el interés por la película no disminuyó. Por el contrario, la controversia mantuvo el título constantemente presente en redes sociales y medios de comunicación.

Tras el estreno de la película, varias personas pro-palestinas se reunieron en las calles con carteles que pedían a la gente no asistir a las salas de cine, promoviendo el boicot hacia las películas.