Eiza González, muy consentida por su novio en su cumpleaños 36

El emotivo mensaje de Glenda Reyna para su hija

Entre las numerosas muestras de cariño que recibió Eiza González por su cumpleaños, hubo una que destacó por su carga emocional: la de su madre, Glenda Reyna. A través de Instagram, la exmodelo le dedicó un mensaje profundo en el que reconoció la fortaleza, el carácter y la evolución personal de su hija a lo largo de los años. Acompañando una imagen de Eiza vestida de negro, Glenda reflexionó sobre las distintas etapas que ha atravesado, resaltando la valentía, la determinación y la templanza con las que ha construido un camino propio, forjado con esfuerzo y autenticidad.

En su mensaje, también subrayó que cada uno de los logros de la actriz lleva su sello personal, fruto del trabajo constante, la honestidad y la claridad con la que ha tomado sus decisiones, siempre mirando hacia el futuro. Desde un lugar profundamente maternal, Glenda destacó además la faceta más íntima de Eiza, esa que rara vez se muestra en público, describiéndola como una hija excepcional y generosa, capaz de demostrar amor y compromiso día a día.

La felicitación cerró con palabras de agradecimiento y amor absoluto, en las que Glenda recordó con especial emoción el día en que, junto a su difunto esposo Carlos González, recibió a Eiza, evocando ese momento como uno de los más significativos de su vida y reafirmando el profundo vínculo que las une.