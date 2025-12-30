Bebés de celebridades en 2025: los nacimientos que marcaron el año

El 2025 fue un año especialmente emotivo para el mundo del entretenimiento, con la llegada de nuevos bebés que llenaron de alegría las redes sociales de celebridades mexicanas, latinas e internacionales.
Entre historias conmovedoras, nacimientos esperados y sorpresas que enternecieron a millones, muchas familias compartieron momentos íntimos que celebran la vida y los nuevos comienzos. A continuación, presentamos un recuento de los nacimientos más destacados del año, con los detalles más relevantes de cada llegada.
Estos son los bebés que nacieron en 2025
Henry Cavill y su pareja Natalie Viscuso se convirtieron en padres primerizos de una niña, cuyo nombre no ha sido revelado públicamente. El actor ha descrito este momento como el más importante de su vida, al instalarse en su “casa para siempre” junto a su hija y sus perros; la pareja confirmó el nacimiento en entrevistas, destacando cómo ha transformado su rutina diaria.
Megan Fox y Machine Gun Kelly dieron la bienvenida a su primera hija en común, Saga Blade Fox-Baker, nacida el 27 de marzo. El nombre refleja el viaje épico de la pareja, con “Saga” evocando una historia legendaria y “Blade” un toque único; la pequeña es el cuarto hijo para Fox y ha sido vista en salidas familiares llenas de amor coparental, como visitas al zoológico.
La estrella de Emily in Paris, Lily Collins, anunció el 31 de enero que ella y Charlie McDowell dieron la bienvenida a su primer bebé mediante gestación subrogada. “Bienvenida al centro de nuestro mundo, Tove Jane McDowell”, escribió Collins a través de Instagram junto a una foto de su pequeña en una cuna. “Las palabras nunca expresarán nuestra gratitud infinita hacia nuestra increíble gestante y a todos los que nos ayudaron en el camino. Te amamos hasta la luna y de regreso …”
El 5 de febrero se dio a conocer que Gisele Bundchendio a luz a su tercer bebé y el primero que comparte con Joaquim Valente. La modelo, quien comparte a sus dos hijos mayores con su exesposo Tom Brady, comenzó a salir con el instructor de jiu-jitsu tras su divorcio en 2023.
Amber Heard confirmó el Día de la Madre que recientemente dio la bienvenida a gemelos, Agnes y Ocean. “Mi hija Agnes y mi hijo Ocean mantienen mis manos (y mi corazón) llenos. Cuando tuve a mi primera hija, Oonagh, hace cuatro años, mi mundo cambió para siempre. Pensé que no podría explotar de más alegría”, escribió Heard vía Instagram el 11 de mayo, refiriéndose también a su hija mayor. “¡Pues ahora estoy explotando por tres!!! Convertirme en madre por mí misma y en mis propios términos, a pesar de mis propios desafíos de fertilidad, ha sido la experiencia más humillante de mi vida. Estoy eternamente agradecida de haber podido elegir esto de manera responsable y reflexiva”.
Brenda Contreras y Zacarías Melhem recibieron a su primera hija, Aria, el 13 de mayo. Este nacimiento fue un “bebé arcoíris” tras una pérdida previa, lleno de esperanza; la actriz ha compartido viajes familiares, como el primer vuelo de Aria, y cómo ha redescubierto el mundo a través de sus ojos, enfatizando el apoyo de su familia durante la recuperación.
Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares celebraron la llegada de su tercer hijo, Santiago Valladares Navarrete, nacido el 20 de mayo con 53 cm y 4.1 kg. El pequeño completó la familia y fue bautizado en una ceremonia íntima meses después; la ex Miss Universo destacó la emoción de sus hijos mayores al conocer al nuevo miembro.
Yuridia y Matías Arandarecibieron a Noah Valentín, nacido el 28 de junio. El anuncio incluyó fotos tiernas del encuentro con su hermano mayor Benicio, quien lo recibió con un beso; la cantante describió el parto como un momento de pura emoción, y el bebé ha sido parte de celebraciones familiares, como su primer mesversario.
Lele Pons y Guaynaa debutaron como papás con Eloísa, nacida el 26 de julio. La influencer ha compartido momentos adorables, como visitas de celebridades amigas y la vitalidad de la bebé; el parto fue natural, y la pareja lo anunció con fotos de su piecito, destacando cómo ha unido aún más a su familia.
La actriz de Stranger Things, Millie Bobby Brown, anunció el 21 de agosto que ella y Jake Bongiovi habían recibido en secreto a su primer bebé, una niña, mediante adopción. “Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso nuevo capítulo de la paternidad en paz y privacidad. Y así éramos 3,” escribió Brown en Instagram.
Rihanna y A$AP Rockyrecibieron a su primera hija, Rocki Irish Mayers, nacida el 13 de septiembre. La llegada continúa la tradición de nombres con “R” en la familia, junto a sus hijos RZA y Riot; la superestrella anunció la noticia con una foto tierna, y ha mencionado cómo la maternidad ha influido en su equilibrio entre carrera y familia.
Chris Evans y Alba Baptista dieron la bienvenida a su primera hija, Alma Grace Baptista Evans, nacida el 24 de octubre. El actor se siente “completamente en awe” de su pequeña, cuyo nombre honra las raíces portuguesas de su esposa; el nacimiento ocurrió en Massachusetts, y la pareja ha mantenido privacidad, compartiendo solo detalles sutiles sobre su alegría.
Martha Higareda y Lewis Howes anunciaron el nacimiento de sus gemelas el 18 de noviembre. El parto incluyó complicaciones como preeclampsia, pero madre e hijas se recuperaron plenamente; la actriz compartió que las bebés llegaron pronto, y la familia celebró su primera Navidad con gratitud por el milagro.
Cardi B y Stefon Diggs dieron la bienvenida a su primer hijo en común (cuarto para Cardi), nacido alrededor del 13 de noviembre. La rapera reveló el nacimiento sutilmente en redes, mostrando al bebé en atuendos deportivos; el parto fue sin complicaciones, y ha enfatizado el coparentalismo con sus otros hijos.
Vanessa Hudgens y Cole Tuckerrecibieron a su segundo hijo, anunciado el 29 de noviembre. La actriz compartió fotos desde el hospital, mostrando su recuperación con adult diapers; el bebé llegó sano, y la pareja ha expresado gratitud por esta expansión familiar tan rápida.
Enrique Iglesias y Anna Kournikovarecibieron a su cuarto hijo el 17 de diciembre. La pareja compartió una foto con el mensaje “My Sunshine”, manteniendo privacidad sobre nombre y género; el nacimiento fue discreto, uniéndose a sus hijos mayores en una familia que valora la intimidad.
Pete Davidson y Elsie Hewittdebutaron como padres con Scottie Rose Hewitt Davidson, nacida el 12 de diciembre, un nombre en honor al padre fallecido del comediante. La modelo describió el parto como su “mejor trabajo”; compartieron fotos emotivas, incluyendo la bebé en pañales, destacando su gratitud y amor desbordante.
Estos nacimientos no solo llenaron de alegría a las familias, sino que también inspiraron a sus seguidores, recordando que detrás del brillo del espectáculo existen historias humanas marcadas por retos superados y momentos de profunda felicidad. El 2025 se despide dejando un mensaje de amor, resiliencia y nuevos comienzos, celebrando la belleza de la vida en todas sus formas.