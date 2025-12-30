Bebés de celebridades en 2025: los nacimientos que marcaron el año

Estos son los bebés que nacieron en 2025

Henry Cavill y su pareja Natalie Viscuso se convirtieron en padres primerizos de una niña, cuyo nombre no ha sido revelado públicamente. El actor ha descrito este momento como el más importante de su vida, al instalarse en su “casa para siempre” junto a su hija y sus perros; la pareja confirmó el nacimiento en entrevistas, destacando cómo ha transformado su rutina diaria.

Henry Cavill y Natalie Viscuso (Theo Wargo/Getty Images)

Megan Fox y Machine Gun Kelly dieron la bienvenida a su primera hija en común, Saga Blade Fox-Baker, nacida el 27 de marzo. El nombre refleja el viaje épico de la pareja, con “Saga” evocando una historia legendaria y “Blade” un toque único; la pequeña es el cuarto hijo para Fox y ha sido vista en salidas familiares llenas de amor coparental, como visitas al zoológico.

Megan Fox y Machine Gun Kelly (GettyImages)

La estrella de Emily in Paris, Lily Collins , anunció el 31 de enero que ella y Charlie McDowell dieron la bienvenida a su primer bebé mediante gestación subrogada. “Bienvenida al centro de nuestro mundo, Tove Jane McDowell”, escribió Collins a través de Instagram junto a una foto de su pequeña en una cuna. “Las palabras nunca expresarán nuestra gratitud infinita hacia nuestra increíble gestante y a todos los que nos ayudaron en el camino. Te amamos hasta la luna y de regreso …”

El 5 de febrero se dio a conocer que Gisele Bundchen dio a luz a su tercer bebé y el primero que comparte con Joaquim Valente. La modelo, quien comparte a sus dos hijos mayores con su exesposo Tom Brady, comenzó a salir con el instructor de jiu-jitsu tras su divorcio en 2023.

Gisele Bundchen (Instagram)

Amber Heard confirmó el Día de la Madre que recientemente dio la bienvenida a gemelos, Agnes y Ocean. “Mi hija Agnes y mi hijo Ocean mantienen mis manos (y mi corazón) llenos. Cuando tuve a mi primera hija, Oonagh, hace cuatro años, mi mundo cambió para siempre. Pensé que no podría explotar de más alegría”, escribió Heard vía Instagram el 11 de mayo, refiriéndose también a su hija mayor. “¡Pues ahora estoy explotando por tres!!! Convertirme en madre por mí misma y en mis propios términos, a pesar de mis propios desafíos de fertilidad, ha sido la experiencia más humillante de mi vida. Estoy eternamente agradecida de haber podido elegir esto de manera responsable y reflexiva”.

Brenda Contreras y Zacarías Melhem recibieron a su primera hija, Aria, el 13 de mayo. Este nacimiento fue un “bebé arcoíris” tras una pérdida previa, lleno de esperanza; la actriz ha compartido viajes familiares, como el primer vuelo de Aria, y cómo ha redescubierto el mundo a través de sus ojos, enfatizando el apoyo de su familia durante la recuperación.

Ana Brenda (Instagram)

Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares celebraron la llegada de su tercer hijo, Santiago Valladares Navarrete, nacido el 20 de mayo con 53 cm y 4.1 kg. El pequeño completó la familia y fue bautizado en una ceremonia íntima meses después; la ex Miss Universo destacó la emoción de sus hijos mayores al conocer al nuevo miembro.

Yuridia y Matías Aranda recibieron a Noah Valentín, nacido el 28 de junio. El anuncio incluyó fotos tiernas del encuentro con su hermano mayor Benicio, quien lo recibió con un beso; la cantante describió el parto como un momento de pura emoción, y el bebé ha sido parte de celebraciones familiares, como su primer mesversario.