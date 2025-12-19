Pete Davidson y Elsie Hewitt dan la bienvenida a su bebé: este es el significado de su peculiar nombre

Pete Davidson está viviendo uno de los momentos más importantes de su vida: se convirtió en papá. Davidson junto a su novia, la modelo y creadora de contenido Elsie Hewitt, dieron la bienvenida a su primera hija, una bebé niña llamada Scottie Rose Hewitt Davidson, así lo anunciaron ambos en sus cuentas de Instagram con un emotivo mensaje familiar.
Scottie Rose Hewitt Davidson nació el 12 de diciembre de 2025, y su nombre rinde homenaje al papá de Pete Davidson, Scott Davidson, un bombero de Nueva York que falleció durante los atentados del 11 de septiembre de 2001, un hecho que marcó profundamente al comediante desde su infancia.
A través de su cuenta de Instagram Elsie Hewitt compartió un álbum de fotos de la pequeña donde describió a su hija como “nuestro ángel perfecto” y expresó estar “desbordada de amor, gratitud e incredulidad” tras su llegada.
Davidson, por su parte, acompañó el anuncio con un mensaje breve pero lleno de estilo, agregando la frase “Wu Tang forever”, un guiño personal y significativo para él
La pareja había hecho público que esperaban a su primer bebé en julio de 2025, cuando Hewitt compartió fotos de su embarazo junto a Davidson. Desde entonces, ambos han celebrado la transición hacia esta nueva etapa de vida con discreción y cariño, consolidando su relación desde que comenzaron a salir a principios de 2025.
La historia de amor de Pete Davidson y Elsie Hewitt
La historia de amor entre Pete Davidson y Elsie Hewitt comenzó de manera discreta, lejos del ruido mediático que suele acompañar la vida sentimental del comediante.
Los primeros rumores surgieron cuando ambos fueron vistos juntos en varias ocasiones, compartiendo cenas y paseos relajados, lo que rápidamente despertó el interés de los seguidores del actor y comediante, conocido tanto por su trabajo como por sus relaciones de alto perfil.
Con el paso de las semanas, las apariciones públicas se volvieron más frecuentes y naturales. Pete y Elsie se mostraron cómodos, cómplices y sin intención de ocultar su cercanía, confirmando que entre ellos había algo más que una amistad.
A diferencia de romances anteriores de Davidson, esta relación se ha caracterizado por un perfil más bajo y una actitud mucho más reservada por parte de ambos.
Fuentes cercanas han señalado que la conexión entre Pete Davidson y Elsie Hewitt surgió gracias a intereses en común y a una química inmediata. Él, conocido por su humor autocrítico y sensibilidad, encontró en la modelo y actriz un apoyo genuino, mientras que ella ha demostrado sentirse tranquila y feliz a su lado.