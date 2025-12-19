Pete Davidson y Elsie Hewitt dan la bienvenida a su bebé: este es el significado de su peculiar nombre

Pete Davidson y su novia Elsie Hewitt, le dan la bienvenida a su primera hija

Scottie Rose Hewitt Davidson nació el 12 de diciembre de 2025, y su nombre rinde homenaje al papá de Pete Davidson, Scott Davidson, un bombero de Nueva York que falleció durante los atentados del 11 de septiembre de 2001, un hecho que marcó profundamente al comediante desde su infancia.

A través de su cuenta de Instagram Elsie Hewitt compartió un álbum de fotos de la pequeña donde describió a su hija como “nuestro ángel perfecto” y expresó estar “desbordada de amor, gratitud e incredulidad” tras su llegada.

Pete Davidson y Elsie Hewitt dan la bienvenida a su primera hija. (Instagram)

Davidson, por su parte, acompañó el anuncio con un mensaje breve pero lleno de estilo, agregando la frase “Wu Tang forever”, un guiño personal y significativo para él

La pareja había hecho público que esperaban a su primer bebé en julio de 2025, cuando Hewitt compartió fotos de su embarazo junto a Davidson. Desde entonces, ambos han celebrado la transición hacia esta nueva etapa de vida con discreción y cariño, consolidando su relación desde que comenzaron a salir a principios de 2025.