Espectáculos

Ca7riel & Paco Amoroso quieren fundir sus Latin Grammy para hacerse joyería

Ca7riel & Paco Amoroso adelantaron que planean derretir sus primeros Latin Grammy para convertirlos en una cadena, una decisión tan irreverente como su propio estilo.
vie 14 noviembre 2025 11:37 AM
Ca7riel-&-Paco-Amoroso-grammy.jpg
Ca7riel & Paco Amoroso (Getty Images)

El explosivo dúo de hip hop argentino Ca7riel & Paco Amoroso anunció inusuales planes para los primeros Grammy Latinos que conquistó este jueves en Las Vegas: fundirlos para fabricarse una cadena.

"Los vamos a derretir y nos vamos a hacer una cadena", dijo a los periodistas un risueño Paco Amoroso sosteniendo tres de los cinco gramófonos que ganaron en la mayor fiesta de la música en español y portugués.

Ante la insistencia de los medios, el cantante de 31 años reiteró que las estatuillas cobrarían una nueva forma: "Una cadena que me voy a poner en el cogote".

El extravagante dúo, una de las revelaciones de la música hispana del año y conocidos por su puesta en escena kitsch, llegaron con diez nominaciones y compitieron con Bad Bunny en las tres principales categorías de la 26ª edición de los premios de la Academia Latina de la Grabación.

The 26th Annual Latin GRAMMY Awards - Premiere Ceremony
Ca7riel & Paco Amoroso (Getty Images)

Ca7riel & Paco Amoroso se llevan cinco Latin Grammy a casa

Terminaron ganando en las categorías de video, música alternativa y pop.

Los músicos celebraron el triunfo que, reconocieron, se les hizo sorpresivo.

"La historia más importante acá es que nos conocemos desde que tenemos seis años, que somos muy amigos y que todo esto que pasó ahora, de tener unos premios, no fue pensado", dijo Amoroso poco antes de plantarle un beso en la boca a Ca7riel.

Ca7riel & Paco Amoroso
El fenómeno argentino: Ca7riel & Paco Amoroso (Instagram @ca7rielypacoamoroso)

Bad Bunny, la principal voz latina del momento, capitalizó cinco de sus 12 nominaciones, incluyendo la codiciada estatuilla al álbum del año que fue para "DeBÍ TiRAR MáS FOToS".

