El explosivo dúo de hip hop argentino Ca7riel & Paco Amoroso anunció inusuales planes para los primeros Grammy Latinos que conquistó este jueves en Las Vegas: fundirlos para fabricarse una cadena.
Ca7riel & Paco Amoroso quieren fundir sus Latin Grammy para hacerse joyería
"Los vamos a derretir y nos vamos a hacer una cadena", dijo a los periodistas un risueño Paco Amoroso sosteniendo tres de los cinco gramófonos que ganaron en la mayor fiesta de la música en español y portugués.
Ante la insistencia de los medios, el cantante de 31 años reiteró que las estatuillas cobrarían una nueva forma: "Una cadena que me voy a poner en el cogote".
El extravagante dúo, una de las revelaciones de la música hispana del año y conocidos por su puesta en escena kitsch, llegaron con diez nominaciones y compitieron con Bad Bunny en las tres principales categorías de la 26ª edición de los premios de la Academia Latina de la Grabación.
Terminaron ganando en las categorías de video, música alternativa y pop.
Los músicos celebraron el triunfo que, reconocieron, se les hizo sorpresivo.
"La historia más importante acá es que nos conocemos desde que tenemos seis años, que somos muy amigos y que todo esto que pasó ahora, de tener unos premios, no fue pensado", dijo Amoroso poco antes de plantarle un beso en la boca a Ca7riel.
Bad Bunny, la principal voz latina del momento, capitalizó cinco de sus 12 nominaciones, incluyendo la codiciada estatuilla al álbum del año que fue para "DeBÍ TiRAR MáS FOToS".