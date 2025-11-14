Ca7riel & Paco Amoroso quieren fundir sus Latin Grammy para hacerse joyería

"Los vamos a derretir y nos vamos a hacer una cadena", dijo a los periodistas un risueño Paco Amoroso sosteniendo tres de los cinco gramófonos que ganaron en la mayor fiesta de la música en español y portugués.

Ante la insistencia de los medios, el cantante de 31 años reiteró que las estatuillas cobrarían una nueva forma: "Una cadena que me voy a poner en el cogote".



#VIDEO | Tremendo besotototote se dieron Ca7riel y Paco Amoroso en la sala de prensa de los #LatinGRAMMY , donde se llevaron cinco estatuillas, empatando la noche con Bad Bunny.

El extravagante dúo, una de las revelaciones de la música hispana del año y conocidos por su puesta en escena kitsch, llegaron con diez nominaciones y compitieron con Bad Bunny en las tres principales categorías de la 26ª edición de los premios de la Academia Latina de la Grabación.