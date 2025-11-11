Mariela Sánchez reacciona a las imágenes de Cristian Castro con otra mujer

Mariela Sánchez, quien había mantenido una relación pública con el intérprete mexicano, se sinceró con el programa Puro Show y explicó: “La verdad que no sabía de esto y me estoy enterando por vos. Estoy muy triste. Tengo la misma información que vos de que Cristian se fue de mi casa hace cuatro días. Me quedé helada con este video”, aseguró.

Las imágenes de Cristian con otra mujer circularon rápidamente en redes sociales, y aunque no se trató de una infidelidad explícita, Mariela consideró que la situación fue suficiente para cerrar el capítulo.

“La vi a esta chica jugando al fútbol, acá en Carlos Paz, con un club de fans que recibimos a todas, así que nada, ¿qué te puedo decir? Que estoy muy triste, que vi a la chica acá y que no sé absolutamente nada.”

Medios argentinos reconstruyeron la cronología de los acontecimientos y revelaron que la separación entre Mariela y Cristian coincidió con la llegada de la joven cordobesa, quien arribó con numerosas maletas dispuesta a mudarse junto al cantante.