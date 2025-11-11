La ruptura se confirmó luego de que el cantante fuera captado en Mendoza, Argentina, acompañado de una fan en actitud cercana, lo que generó especulaciones sobre posibles infidelidades.
Publicidad
Mariela Sánchez reacciona a las imágenes de Cristian Castro con otra mujer
Mariela Sánchez, quien había mantenido una relación pública con el intérprete mexicano, se sinceró con el programa Puro Show y explicó: “La verdad que no sabía de esto y me estoy enterando por vos. Estoy muy triste. Tengo la misma información que vos de que Cristian se fue de mi casa hace cuatro días. Me quedé helada con este video”, aseguró.
Las imágenes de Cristian con otra mujer circularon rápidamente en redes sociales, y aunque no se trató de una infidelidad explícita, Mariela consideró que la situación fue suficiente para cerrar el capítulo.
“La vi a esta chica jugando al fútbol, acá en Carlos Paz, con un club de fans que recibimos a todas, así que nada, ¿qué te puedo decir? Que estoy muy triste, que vi a la chica acá y que no sé absolutamente nada.”
Medios argentinos reconstruyeron la cronología de los acontecimientos y revelaron que la separación entre Mariela y Cristian coincidió con la llegada de la joven cordobesa, quien arribó con numerosas maletas dispuesta a mudarse junto al cantante.
Publicidad
La mujer con la que captaron a Cristian Castro es la presidenta de su club de fans
Marcela, funcionaria del Ministerio de Turismo de Formosa y presidenta del club de fans de Cristian, tuvo un acceso privilegiado al artista, lo que favoreció el vínculo entre ambos.
Por ahora, Castro no ha emitido declaraciones públicas sobre la ruptura. Su aparición con la fan en Mendoza ha sido interpretada como una señal de que ya estaba distanciado de Mariela, aunque no se ha confirmado si la relación con esta nueva mujer va más allá de lo amistoso.
La relación entre Sánchez y Cristian estuvo marcada por altibajos desde que inició en 2023. Su historia fue un constante vaivén emocional, con una primera separación en febrero y una segunda en mayo de 2024.
A pesar de las rupturas, ambos apostaron por el amor y decidieron comprometerse, anunciando planes de boda para febrero de 2026. Sin embargo, este noviembre de 2025, Cristian aparentemente ya dio comienzo a una nueva relación sentimental.