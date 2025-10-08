¿Por qué se separó t.A.T.u? La verdad detrás de la ruptura del famoso dueto ruso

El inesperado regreso de t.A.T.u a México

t.A.T.u sorprendió a sus fans mexicanos al confirmar su regreso a los escenarios con dos conciertos en la Ciudad de México. Las presentaciones se llevarán a cabo el 1 y 2 de diciembre de 2025 en el foro La Maraka, un recinto con capacidad para más de mil quinientas personas, conocido por recibir a artistas vintage y legendarios del pop.

El anuncio se realizó a través de las redes sociales oficiales de La Maraka, donde también se dio a conocer que la venta de boletos comenzará en los próximos días. En el cartel promocional, se puede ver a Lena Katina y Julia Volkova, las dos integrantes originales de t.A.T.u, confirmando que el esperado reencuentro es una realidad.

Sin duda, este regreso forma parte de una gira internacional con la que buscan revivir la época dorada de hits como All The Things She Said, Not Gonna Get Us y All About Us, que dominaron las listas de popularidad a principios de los 2000.

Cabe destacar que la última vez que el dueto vino a México fue en 2006, año en el que ofrecieron una serie de conciertos en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México y en Guadalajara como parte de la gira de promoción del álbum Dangerous and Moving.