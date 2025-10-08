¿Por qué se separó t.A.T.u? La verdad detrás de la ruptura del famoso dueto ruso

El emblemático dueto ruso t.A.T.u ha vuelto a encender la nostalgia musical. Tras más de una década sin compartir escenario, Lena Katina y Julia Volkova confirmaron su regreso a México con dos conciertos los días 1 y 2 de diciembre.
Este reencuentro no solo despierta el recuerdo de grandes éxitos como All the Things She Said o Not Gonna Get Us, sino que también revive el debate sobre por qué t.A.T.u se separó en 2011.
El inesperado regreso de t.A.T.u a México
t.A.T.u sorprendió a sus fans mexicanos al confirmar su regreso a los escenarios con dos conciertos en la Ciudad de México. Las presentaciones se llevarán a cabo el 1 y 2 de diciembre de 2025 en el foro La Maraka, un recinto con capacidad para más de mil quinientas personas, conocido por recibir a artistas vintage y legendarios del pop.
El anuncio se realizó a través de las redes sociales oficiales de La Maraka, donde también se dio a conocer que la venta de boletos comenzará en los próximos días. En el cartel promocional, se puede ver a Lena Katina y Julia Volkova, las dos integrantes originales de t.A.T.u, confirmando que el esperado reencuentro es una realidad.
Sin duda, este regreso forma parte de una gira internacional con la que buscan revivir la época dorada de hits como All The Things She Said, Not Gonna Get Us y All About Us, que dominaron las listas de popularidad a principios de los 2000.
Cabe destacar que la última vez que el dueto vino a México fue en 2006, año en el que ofrecieron una serie de conciertos en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México y en Guadalajara como parte de la gira de promoción del álbum Dangerous and Moving.
¿Por qué se separó t.A.T.u?
t.A.T.u fue uno de los dúos más polémicos y exitosos del pop ruso a nivel global. Su fama explotó en 2002 con el sencillo All the Things She Said, acompañado de un video que mostraba a las dos integrantes besándose bajo la lluvia. Esto generó una enorme atención mediática, no solo por su sonido, sino por la narrativa provocadora que sugería que Lena Katina y Julia Volkova eran pareja.
Durante años, se especuló si la relación entre ellas era real o parte de una estrategia publicitaria. Posteriormente, ambas integrantes admitieron en entrevistas que la supuesta relación amorosa fue un montaje creado por su mánager, Ivan Shapovalov, como parte del concepto artístico del grupo. Aunque en su momento lograron romper tabúes y visibilizar temas LGBTQ+ en la música mainstream, también enfrentaron críticas por usar esa imagen con fines comerciales.
A pesar del éxito internacional, el dúo comenzó a fracturarse en la segunda mitad de los 2000. En 2011, t.A.T.u anunció oficialmente su separación citando diferencias personales, problemas de comunicación y proyectos individuales. Ambas han reconocido en entrevistas que, tras tantos años juntas bajo presión mediática y artística, su relación se volvió distante y complicada. Incluso, declararon que no eran amigas cercanas y que hubo fuertes desacuerdos los últimos años del proyecto
Lena Katina siguió una carrera como solista enfocada en el pop alternativo, mientras que Julia Volkova también lanzó música por su cuenta, aunque con menor visibilidad. Las tensiones entre ambas fueron evidentes incluso después de la separación.
Sin embargo, el paso del tiempo parece haber sanado algunas heridas y ahora se han reunido para ofrecer a sus seguidores una gira de reencuentro que promete revivir los momentos más emblemáticos de su carrera.