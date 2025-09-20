Además de 'Las Muertas', descubre las películas y series mexicanas basadas en libros que puedes ver en Netflix

A unos días de haberse estrenado, la serie Las Muertas de Luis Estrada, que se basa en la novela homónima de Jorge Ibargüengoitia, se mantiene en el Top 10 en TV de Netflix.
Para festejar el éxito de esta serie, vale la pena recordar otras producciones mexicanas basadas en libros que puedes encontrar en esta misma plataforma.
Publicidad
Series y películas mexicanas basadas en libros que puedes ver en Netflix
Las muertas (2025)
La serie nos cuenta la historia de las hermanas Baladro, quienes se dedicaron a crear una red de burdeles en la década de los sesenta.
Las hermanas Arcángela y Serafina deberán enfrentar un juicio donde se les acusará de haber realizado diversas atrocidades. La historia está inspirada en el caso real de Las Poquianchis.
Basada en: Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia (1977).
Celda 211 (2025)
Juan Olivera, un abogado interpretado por Diego Calva, queda atrapado durante un motín dentro de una cárcel de nuestro país, por lo que debe hacerse pasar por un reo para poder salir de ahí.
La premisa se adaptó de un libro y serie de origen español, cambiando la inspiración de una cárcel en Sevilla, al Cereso 3 de Ciudad Juárez.
Basada en: Celda 211 de Francisco Pérez Gandul (2004).
Pedro Páramo (2024)
Juan Preciado es un joven que busca a su padre, Pedro Páramo, en un pueblo llamado Comala. Para su sorpresa, el pueblo está lleno de fantasmas y voces de personas muertas que le cuentan a Juan la oscura historia del lugar y de su padre.
La película tuvo como elenco a Manuel Garcia-Rulfo, Tenoch Huerta, Dolores Heredia, entre otros.
Basada en: Pedro Páramo de Juan Rulfo (1955).
Temporada de huracanes (2023)
La película se centra en una ranchería de Veracruz llamada La Matosa, donde unos adolescentes descubren el cadáver de "La Bruja" flotando en un canal; una mujer que fue muy temida por el pueblo.
Esta muerte hará que secretos oscuros de la ranchería y sus habitantes salgan a la luz.
Basada en: Temporada de huracanes de Fernanda Melchor (2017).
Publicidad
Noche de fuego (2021)
Escrita y dirigida por Tatiana Huezo, esta película se centra en una comunidad rural aislada donde cada cierto tiempo llegan narcotraficantes a llevarse a una mujer joven, por lo que las madres del pueblo toman medidas extremas para proteger a sus hijas, desde cortarles el pelo, hasta esconderlas en lugares impensables.
Basada en:Prayers for the stolen de Jennifer Clement (2014).
Diablero (2020)
Con dos temporadas, esta serie sigue la historia de un grupo formado por un cura, un cazador de demonios y otras personas, que buscan a una niña que desapareció en la Ciudad de México.
El grupo debe enfrentarse a ángeles y demonios, un mercado negro sobrenatural e incluso conspiraciones que van más allá del plano físico.
Basada en: El diablo me obligó de Francisco Haghenbeck (2013).
Nadie nos vio partir (2025, por estrenar)
La serie nos cuenta la historia de una mujer que desea desesperadamente recuperar a sus hijos, después de que su esposo se los llevara fuera del país sin una fecha de regreso específica.
La serie protagonizada por Tessa Ía y Emiliano Zurita se estrena el próximo 15 de octubre y promete contarnos una historia desgarradora.
Basada en: Nadie nos vio partir de Tamara Trottner (2020).
Los corruptores (por estrenar)
Esta serie acaba de terminar de ser grabada y tratará de cuatro amigos que son involucrados en un escándalo de corrupción, lo cual pondrá en duda si su amistad y lealtad es real.
Algunos de los actores que participan en la serie son Zuria Vega y Osvaldo Benavides.
Basada en: Los corruptores de Jorge Zepeda Patterson (2013).
No cabe duda de que hay mucho talento cinematográfico en nuestro país y la mejor manera de apoyarlo es viendo las películas y series que realizan.
Todas las mencionadas aquí son perfectas para organizar un maratón que incluirá tanto películas que prometen hacernos llorar, como series que nos dejarán despiertos toda la noche.