Así como Madrid presume la “Puerta de Alcalá” en una canción, ahora la fuente de La Cibeles también tiene su propio himno y sí, es cantado por el futbolista Sergio Ramos. El ex capitán del Real Madrid decidió transformar parte de su historia en música y, de paso, conquistar un Grammy.
De la cancha al escenario, la canción viral con la que Sergio Ramos se despidió del club
¿Por qué Sergio Ramos decidió cambiar una Champions por un Grammy?
Para Ramos, la música fue una manera de seguir conectado con la emoción del público, pero desde otra perspectiva. Tras una carrera deportiva llena de victorias, necesitaba explorar nuevas formas de expresarse. La canción “Cibeles” surge como un gesto de nostalgia y despedida hacia el Real Madrid, pero también como un mensaje de resiliencia. Su salida del club en 2021 lo marcó profundamente y encontró en la música un refugio para convertir ese sentimiento en arte.
¿Cómo nació la pasión por la música de Sergio Ramos?
Aunque su imagen está ligada al fútbol, la música siempre estuvo presente en la vida de Ramos. Creció en Andalucía, tierra de guitarras, palmas y flamenco, y desde joven demostró gusto por cantar y tocar. En vestidores y celebraciones, sus compañeros recuerdan cómo improvisaba con canciones, dejando ver que esa vena artística no era algo improvisado. Con los años, esa afición se transformó en un interés más serio, hasta llegar a componer y grabar sus propios temas.
La carrera musical de Sergio Ramos
Ramos no se lanzó solo a la aventura. Para “Cibeles” se rodeó de un equipo de productores reconocidos en géneros como el urbano y el pop, lo que refleja que su apuesta es en serio. En entrevistas recientes confesó que ya tiene 18 canciones grabadas y que ve la música como un camino paralelo al fútbol, incluso atreviéndose a decir que se imagina con un Grammy en sus manos en los próximos años. La recepción de su nuevo tema ha sido positiva, en pocas horas superó el millón de reproducciones en plataformas digitales, con fans que lo elogian por su valentía y la emotividad de su letra.
Lo que parecía un simple pasatiempo empieza a consolidarse como una segunda faceta en su carrera. Tal como en el campo, Sergio Ramos demuestra que no le teme a los retos. Y esta vez, el trofeo que persigue no es una copa de Champions, sino un premio que reconoce voces.