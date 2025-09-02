De la cancha al escenario, la canción viral con la que Sergio Ramos se despidió del club

¿Por qué Sergio Ramos decidió cambiar una Champions por un Grammy?

Para Ramos, la música fue una manera de seguir conectado con la emoción del público, pero desde otra perspectiva. Tras una carrera deportiva llena de victorias, necesitaba explorar nuevas formas de expresarse. La canción “Cibeles” surge como un gesto de nostalgia y despedida hacia el Real Madrid, pero también como un mensaje de resiliencia. Su salida del club en 2021 lo marcó profundamente y encontró en la música un refugio para convertir ese sentimiento en arte.

¿Cómo nació la pasión por la música de Sergio Ramos?

Aunque su imagen está ligada al fútbol, la música siempre estuvo presente en la vida de Ramos. Creció en Andalucía, tierra de guitarras, palmas y flamenco, y desde joven demostró gusto por cantar y tocar. En vestidores y celebraciones, sus compañeros recuerdan cómo improvisaba con canciones, dejando ver que esa vena artística no era algo improvisado. Con los años, esa afición se transformó en un interés más serio, hasta llegar a componer y grabar sus propios temas.