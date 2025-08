Cazzu expone los prejuicios que enfrenta al intentar rentar casa en Argentina

Cazzu no ha sido la única artista que ha sufrido de discriminación

Además, compartió el caso de Tokischa, otra cantante que también ha sido víctima de discriminación por su imagen.

“Decía que no le dejaban rentar un departamento en Dominicana, Me pareció terrible porque encima yo, a Toki, la conozco desde hace muchos años y no toma alcohol. Se va a dormir temprano y medita en su casa ¿Sabes que la casa de Toki es como un santuario? Tiene sus perritos, sus gatitos, su familia y la gente hace estas cosas. A mí me sigue pasando”, resaltó.

Cazzu (Instagram)

Finalmente, Cazzu recordó las críticas que recibió durante su visita a México, cuando aún era novia de Christian Nodal.

“A mí me tocó vivirlo un poco cuando la gente acá en México me empezó a conocer un poco más a través, quizás, de cosas que no son mi música. El comentario que yo más escuché y que más vi replicado por todos lados es cómo juzgamos por verse de tal forma y hacer tal música”, recalcó.