Muere a los 31 años Kang Seo-Ha, estrella de k-dramas

Graduada en arte dramático por la Universidad Nacional de Corea, Kang Seo‑ha inició su carrera en 2012 con una aparición en el vídeo musical "Growing Distant" del grupo Brave Guys. Desde entonces, participó en distintos k-dramas como Detectives of Seonam Girls High School, Thoracic Surgery – Doctors Who Stole the Heart y el exitoso First Love, Again, uno de los grandes éxitos de la cadena KBS.

En 2023 firmó un contrato exclusivo con Insight MCN, lo que consolidó su carrera pese a no alcanzar fama masiva.

Su última aparición en pantalla fue en la serie Mangnaein, actualmente en postproducción y que se estrenará de forma póstuma.

Amigos cercanos y familiares elogian su dedicación y humanidad, destacando que, incluso en su peor momento de salud, se preocupaba por los demás, como reflejó un emotivo mensaje en Instagram:

"Todavía no puedo creerlo, unnie. Incluso soportando un dolor tan inmenso, te preocupaste por quienes te rodeaban y por mí. Aunque no pudiste comer durante meses, insististe en pagar mis comidas con tu tarjeta y nunca me dejaste saltarme una comida. Mi ángel, que nos dejó demasiado pronto. Incluso mientras lo soportabas todo con analgésicos, dijiste que estabas agradecida de que no fuera peor, y me sentí realmente avergonzada. Mi querida hermana, pasaste por mucho. ¡Espero que solo seas feliz y que estés libre de dolor donde estás ahora!", cita parte de la despedida.