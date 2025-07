Andrea Legarreta celebra su cumpleaños junto a Erik Rubín y sus hijas

Andrea Legarreta cumple 54 años en un gran momento personal y profesional

Al respecto del obsequio que le dará Erik Rubín por su cumpleaños 54, Andrea Legarreta bromeó: “Todavía no lo he visto, pero me decía que me iba a regalar unos lentes, pero unos lindos, porque los míos son de plástico y cada vez que me los pide: ‘ay, madre, te voy a regalar unos lentes buenos para que…’, es muy chistoso”. En un tono más reflexivo, añadió: “No, pero no sé qué me vaya a regalar. No me importa eso. Creo que al final, de verdad se los digo en serio, los regalos materiales no me importan”.

Andrea Legarreta (Instagram / Andrea Legarreta)

El sábado 12 de julio, al celebrar 54 años de edad, Andrea Legarreta compartió una reflexión sobre esta fecha tan importante para ella en Instagram.

"Hoy es cumpleaños de esta chiquitita!!! Hoy celebro mi vida y todos sus instantes… Todas sus personas… Hoy agradezco por cada vivencia, cada alegría, cada lágrima, cada error y cada aprendizaje… Hoy valoro profundamente tener los años que tengo y llegar a esta edad con la certeza de que la vida debe ser vivida al máximo y con los 5 sentidos!!", escribió la también actriz en sus redes sociales.

"Agradezco por mis padres, mis hijitas, mi familia entera, mis amores, mis amigos, las personas que aún sin conocerme me dan amor… Gracias a ti que pasaste por mi vida para enseñarme algo… Gracias a todos y a todo!! Gracias a mi buen Dios y a la vida por tanto!!", añadió Andrea.

"Sigo avanzando… Sigo aprendiendo y tratando de ser mejor y vivir mejor y bonito, Sigo creciendo… Sigo soñando y sintiendo y amando… Estoy viva y agradecida!! Voy por más… No pido nada… Solo agradezco… Gracias, gracias, gracias!! A seguir viviendo 'Un día a la vez'", concluyó.