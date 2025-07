Mariana Rodríguez y Samuel García dan la bienvenida a su segunda hija, Isabel

Tras las doloras pérdidas, se consolida la familia de Samuel García y Mariana Rodríguez

Con el nacimiento de Isabel, segunda hija de Mariana Rodríguez y Samuel García, sabemos que la pareja ha enfrentado momentos dolorosos antes de llegar aquí y consolidar su familia.

La primera dama de Nuevo León e influencer reveló que su camino hacia la maternidad no fue sencillo: desde mayo de 2020 hasta julio de 2024, sufrió varios abortos espontáneos, incluido uno en julio del año pasado, para el cual fue hospitalizada.

Última foto de Mariel antes de conocer a su hermanita, Isabel (Instagram)

“Platiqué la primera [pérdida]… pero no platiqué las otras tres, porque me presto a (que dijeran): ‘inventó’, ‘quería llamar la atención’… y me asqueé tanto con la manera tan pública que lo viví en un principio”, comentó Mariana al respecto.

Más aún, en el podcast La Magia del Caos, señaló una mutación genética y el síndrome antifosfolípido que, entre otros riesgos, provoca abortos recurrentes, por lo que sabía que seguir con sus planes de ser mamá representaban un riesgo.

El día que Mariana y Samuel anunciaron que esperaban otra niña (Instagram)

El nacimiento de Mariel, su primogénita en marzo de 2023, representó un triunfo emocional y médico, tras años de incertidumbre para el matrimonio. Ahora, con la llegada de Isabel, el logro se repite: dos hijas, dos pequeñas “princesas” que la familia García‑Rodríguez recibe con alegría y gratitud.