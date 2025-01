Andrea Legarreta muestra su apoyo a Galilea Montijo tras señalamientos de fraude

Andrea Legarreta cuenta cómo está Galilea Montijo

Durante su encuentro con los medios de comunicación, Andrea Legarreta defendió a Galilea Montijo y negó que la presentadora haya querido afectar a la producción.

Galilea Montijo y Andrea Legarreta (Twitter)

“No creo en absoluto que Galilea sea una persona que busque de alguna manera dañar al programa, a la empresa, ni tampoco que le manifieste su cariño y su apoyo a Danna y su agradecimiento creo que tampoco está mal, no tiene nada que ver. No tengo la menor idea de cómo se manejen, creo que cubren a todo el mundo, desde asistentes, choferes, yo nunca he estado ahí. Sé que a Erik lo acompañaba su asistente y después me contó que lo cubrían porque hay gente entre sí que se conoce”.

Andrea también contó cómo se encuentra Galilea tras estar involucrada en polémica en el programa ¿Quién es la máscara?.



“Ella está tranquila, ella sabe que no hizo nada malo. Ella en su momento explicará o no tiene nada qué explicar, pero tal vez les contará. Ella está tranquila”, aseguró. Sin embargo, la conductora dijo que ella se mantiene al margen de las especulaciones. “No soy quien para especular ni me corresponde. Son personas a las que quiero y les deseo lo mejor, y que conociéndolas estoy segura que ellas no buscarían afectar a la empresa y mucho menos su carrera”, apuntó.