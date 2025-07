Revelan las primeras fotos del nieto 11 de Donald Trump

Se revelan fotos del nieto recién nacido de Donald Trump

Casi dos meses después de que Tiffany Trump, la hija menor de Donald Trump, anunció la llegada de su primogénito Alexander Trump Boulos, fruto de su matrimonio con el empresario Michael Boulos, compartió las primeras imágenes del onceavo nieto de su papá, a través de su cuenta de Instagram.

"The love of our lives, ATB", escribió la empresaria en el álbum de fotos.

Tiffany Trump compartió las primeras imágenes de su hijo Alexander. (Instagram)

En una de las siete fotos que fueron publicadas, se observa a Tiffany con una bata adornada con perlas sosteniendo a Alexander. En otra, su esposo Michael Boulos se inclina sobre el bebé, mientras ambos contemplan al nuevo integrante de la familia. También aparece el pequeño acurrucado con su oso de peluche, envuelto en una manta.

Tiffany Trump presenta a su primogénito Alexander. (Instagram)

Una de las primeras en comentar la publicación fue Marla Maples, mamá de Tiffany y abuela de Alexander: "GramMar Mar loves you all so much", escribió.

Tiffany Trump y su hijo Alexander. (Instagram)

Hasta ahora, la publicación de Tiffany ha acumulado cerca de 130 mil 'me gusta', entre ellos los de celebridades como Lindsay Lohan, el famoso chef Salt Bae, entre otros.