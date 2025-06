¿Quién es Tania Nicole, la nuera de Galilea Montijo?

Nuera de Galilea Montijo celebra cumpleaños de la conductora en el programa ‘Hoy’

Aunque Mateo, el hijo de Galilea Montijo y su ex esposo, Fernando Reina, mantiene sus redes sociales privadas, la presencia de su novia, Tania Nicole, en la celebración del cumpleaños 52 de Galilea en el programa Hoy confirmó que es su nuera.

Tania Nicole celebró el cumpleaños de Galilea en 'Hoy'

“¡La cumpleañera más bonitaaa! Muchas felicidades, Gali, te quiero mucho. Gracias por todo. Pásala increíble en tu día”, fue el mensaje con el que la actriz de 13 años felicitó a su suegra por su cumpleaños en redes sociales, donde publicó una foto tomada en los foros de Televisa San Ángel.

Sin embargo, quien sí brilló por su ausencia fue Mateo Reina, quien desde hace un tiempo se mudó a vivir con su papá a Acapulco, una situación que entristeció a la conductora. “A mí se me cayó el mundo, sentí que era la peor mamá del mundo, yo me quería morir, sentí que me partí por la mitad”, confesó Galilea al respecto en una emisión de Netas Divinas a inicios de mayo.