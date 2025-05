Kanye West y sus polémicas declaraciones y escándalos en años recientes

Los hijos de Kanye West y Kim Kardashian: custodia y conflictos familiares

Tras concluir su divorcio de Kim Kardashian en 2022, Kanye West expresó su descontento con el acuerdo de custodia compartida, alegando que no tiene control sobre el nombre ni la imagen de sus hijos. En abril de 2025, afirmó no haber visto a su hijo Saint en todo el año, aunque fuentes cercanas a Kim desmintieron esta afirmación, indicando que West puede visitar a sus hijos "cuando quiera".

Además, West lanzó una canción titulada "Lonely Roads Still Go to Sunshine", en la que participan su hija North y el polémico Sean "Diddy" Combs, a pesar de los intentos de Kim por evitar su publicación.

Kanye, Kim y sus tres primeros hijos (Instagram/Kim Kardashian)

Declaraciones antisemitas de Kanye West y sus consecuencias

En los últimos años, Kanye West se ha visto envuelto en distintas polémicas por realizar múltiples declaraciones antisemitas, incluyendo la alabanza a Adolfo Hitler y la negación del Holocausto. Estas afirmaciones provocaron la ruptura de sus relaciones comerciales con marcas como Adidas, Balenciaga y Gap, y la pérdida de su estatus de multimillonario según Forbes.

En mayo de 2025, West declaró en redes sociales que estaba "harto del antisemitismo" y pidió perdón por el dolor causado, atribuyendo sus acciones al estrés que lo ocasionaba el pleito con Kim por la custodia de sus hijos. Sin embargo, organizaciones como la Liga Antidifamación se mantienen escépticas ante su aparente cambio de postura.