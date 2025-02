Se acabó el amor (y el show): Kanye West y Bianca Censori terminaron, reportan

Kanye West y Bianca Censori terminaron, reportan

Finalmente, tras poco más dos años de matrimonio llenos de altibajos y atención mediática, se informó que Kanye West y Bianca Censori decidieron separarse. La ruptura se produjo apenas 10 días después de su controvertida aparición en los Grammy, y según da a conocer TMZ, ambos están en contacto con abogados para formalizar el divorcio.

Un informante dijo a Page Six que Bianca Censori está harta de las actitudes de Kanye West y que los últimos escándalos finalmente la colmaron.

Bianca Censori se convirtió en la persona más buscada del mundo tras su paso por la alfombra de los Grammy (Getty Images)

"Ya tuvo suficiente. La camiseta con la esvástica fue la gota que derramó el vaso. Le dijo que eso no la representa y que no puede estar asociada con algo así", aseguró la fuente al medio estadounidense, que agregó detalles sobre la actitud del rapero con respecto a su ahora ex mujer.

"Él dice que tiene dominio sobre ella y luego anda vendiendo esas camisetas. Eso la afecta a ella también, y no quiere ser parte de ese circo". Además, el informante aseguró que el rapero “cree que Bianca volverá con él en algún momento”, ya que es una situación que habría ocurrido antes, y que Kanye no considera que el divorcio sea algo “inminente” por ahora, sino que simplemente ella está molesta con él. Aunque, según la fuente, ella le dejó en claro que no quiere saber nada más de él.