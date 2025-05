'Vamos, Joe': Sophie Turner le echa porras a su ex por su nuevo álbum solista

Sophie Turner apoya a Joe Jonas por su nuevo álbum solista

Aunque Sophie Turner no fue tan explícita con el apoyo que mostró a Joe Jonas por el reciente lanzamiento de su nuevo álbum, Music for People who Believe in Love, el gesto fue suficiente para prender la especulación: ¿acaso Sophie sigue apoyando a Joe en lo personal o sólo fue un guiño amistoso?

Al tratarse de una pareja que vivió su amor y el final de su relación bajo los reflectores, cada nuevo “acercamiento” llama la atención y se analiza con lupa. Lo que es seguro es que, al menos públicamente, entre ellos reina la civilidad.