Justin Bieber confirma problemas en su matrimonio con Hailey en su nuevo álbum

Justin Bieber confirma problemas en su matrimonio con Hailey

Con un total de 21 canciones, el álbum presenta un Justin más vulnerable que nunca. A lo largo de sus letras, el cantante canadiense explora emociones como la inseguridad, la soledad y el miedo a perder a su esposa. La obra parece ser, en muchos sentidos, un intento de catarsis personal y artística, en medio de una etapa de profundas transformaciones emocionales y familiares.

Canciones como “Walking Away”, “Do Me Wrong”, “Better Off” y “Daisies” dan un vistazo directo a la intimidad de su relación con Hailey. En “Walking Away”, Bieber reitera su compromiso con la frase “Baby, I ain’t walking away” (Nena, no me voy a ir), una declaración directa frente a los rumores de separación. Sin embargo, la duda persiste en letras como “Do you love me or not?” (¿Me amas o no?), extraída de “Daisies”, que revela momentos de tensión emocional.

Otro tema, “Better Off”, parece reflexionar sobre la posibilidad de una separación temporal como una forma de sanar: “We’re better off if we just take a break” (Estaremos mejor si nos tomamos un descanso). Esta frase ha sido interpretada por algunos fans como una confirmación de que la pareja ha atravesado un distanciamiento reciente, aunque no necesariamente una ruptura definitiva.

No todo es oscuridad en Swag. También hay espacio para la esperanza y el afecto. En “Go Baby”, Bieber dedica líneas enteras a Hailey, elogiando su fuerza, su presencia en momentos difíciles y su carrera como empresaria con la marca de cosméticos Rhode. “You can cry on my shoulder and stay by my side” (Puedes llorar en mi hombro y quedarte a mi lado), canta con ternura, dejando claro que el amor aún existe, pese a los conflictos.