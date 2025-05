‘Carlota’ dará a Belinda la oportunidad más grande de su carrera como actriz

Así se prepara Belinda para dar vida a la emperatriz Carlota

Con el personaje de Paola Durante en la serie sobre la muerte de Paco Stanley, ¿Quién lo mató?, Belinda ya tuvo la oportunidad no sólo de tener una “aventura en el tiempo” hacia un pasado reciente, sino de jugar con los cambios físicos para ponerse en los zapatos de su personaje. Ahora, con la producción de Carlota, podrá y tendrá que ir más allá.

“Físicamente por algo también escogieron que que yo fuera, ¿no? Yo creo que a lo mejor vieron similitudes en algunas de las pinturas que hay de ella”, comentó la actriz y ante la posibilidad de transformarse por completo para hacer éste y personajes futuros, también se mostró emocionada al respecto. “Por supuesto que sí, me encanta transformarme”.

Belinda (Getty Images)

“No sé si han visto, pero en Indómita ya he tenido el pelo rojo, lo he tenido verde, lo he tenido rosa, rojo; o sea, todos los colores ya me los he puesto. Morado en el último video. Entonces, pues sí, por supuesto que la transformación física es súper importante”, subrayó.

“Y claro que Carlota también va a caminar diferente, va a hablar diferente. Todo va a ser diferente, la postura, los movimientos, corporalmente va a ser otra persona; (diferente) a mí”, dijo Belinda.