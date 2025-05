Martha Higareda se sometió a cirugía para cumplir su sueño de ser mamá

"Esto fue nuestro viaje el año pasado ¿Sabías que hasta el 70% de las mujeres desarrollamos miomas y muchas veces ni nos damos cuenta? Nosotros tampoco lo sabíamos… porque no se habla tanto de eso, hasta que investigamos. Los miomas son tumores benignos en el útero, pero si no se detectan a tiempo, pueden causar sangrados intensos, dolor… y sí, incluso dificultar el embarazo. Llevábamos tiempo sin cuidarnos y aunque yo soy fértil estos miomas no permitían que hubiera espacio para un bebé dentro del útero. La operación fue complicada porque estaban grandes. Con un tratamiento de detox aryuvedico logramos reducirlos de tamaño a la mitad", posteó junto a un video que muestra el doloroso proceso de recuperación que enfrentó tras la operación.

En la grabación se muestra que la actriz tuvo dificultades incluso para caminar, sin embargo, en todo momento contó con el apoyo de su esposo, a quien agradeció públicamente: "Gracias a Lewis que estuvo conmigo todo el proceso, en los picos y en los valles, vamos juntos. ¡Te amo! Y a mis papás y mis hermanos que tanto quiero que estuvieron ahí en toda la recuperación. Aprendí que hay que soltar, entregarle todo a Dios y entonces amar desde otro ángulo. Uno más pleno y más libre".

La actriz y productora mexicana dejó en claro que el objetivo de compartir su testimonio es hacer conciencia sobre la detección temprana: "La mayoría de los miomas, no dan síntomas al principio, pero crecen rápido. Por eso, es importante que nos hagamos un chequeo una vez al año. Es un acto de amor propio. Hazte ese ultrasonido, ese chequeo, ese 'por si acaso'. Porque cuidarte es un acto de consciencia. Y mereces estar bien. Por ti, por tu familia y por la vida que sueñas. No te pongas al último", añadió.