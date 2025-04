Las polémicas declaraciones de Martha Higareda que se han hecho virales

No quiso trabajar con Robert Pattinson

En el podcast que tiene con Yordi Rosado, De todo un mucho, la actriz hizo una de sus declaraciones más polémicas al revelar que rechazó hacer una película con Robert Pattinson, pues prefirió protagonizar No Manches Frida junto a Omar Chaparro.



Cuando Ryan Gosling la salvó de caerse

Martha Higareda platicó que un día llegó a comer a un restaurante en Los Ángeles. Cuando se levantó de la mesa, se le atoró el suéter y casi se cae, pero un hombre, que casualmente era el actor Ryan Gosling, la detuvo y la tomó en los brazos.



Sin embargo, durante la alfombra rosa para promocionar la película Barbie, el actor aseguró no conocer a la actriz mexicana. “¿Quién? No, no la conozco”, respondió Ryan.

Sin embargo, durante el junket de la cinta, la actriz quiso recordarle a Gosling esa anécdota y aprovechó para agradecerle por haberla salvado. “Qué momento tan bizarro, en Los Ángeles, así que solo quiero decirte gracias. Esto pasó hace ya muchísimo tiempo, probablemente no te acuerdas, pero para mí fue como un momento muy específico, especialmente para mi amiga ella estaba muy emocionada, así que como sea, bueno, muchas gracias”, indicó la actriz mexicana.

Le cantó a Will Smith el tema en español del Príncipe del rap

Durante su participación en el podcast La Cotorrisa, la actriz contó que se cruzó con Will Smith cuando el actor vino a México a promocionar su película Bad boys. En aquella ocasión relató:“Estoy con el príncipe del rap y le dije ‘¿Te puedo cantar la canción en español?’ Él estaba botado de risa”, aseguró. Tiempo después, Smith lo negó afirmando que jamás había escuchado la versión en español de la serie.