Belinda revela por qué tuvo que ser hospitalizada de emergencia

Belinda comparte detalles sobre su estado de salud

Ahora, Belinda compartió en entrevista para Posta que no se encontraba bien y que salud se vio afectada debido al cansancio derivado del trabajo excesivo.

Belinda. (Instagram)

“No me encuentro bien de salud, he trabajado sin parar desde hace un tiempo, y mi cuerpo explotó de tantos viajes, tanto trabajo. No he parado, no he descansado, y el cuerpo resiente el trabajo en exceso”, compartió la cantante.

Además, la intérprete de Luz sin gravedad explicó que esta no es la primera vez que tiene que ser internada en un hospital de emergencia.“Ahorita apenas están checando, y me están haciendo los estudios, pero estoy tranquila en este momento”, compartió.