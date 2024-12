Joe Jonas todavía le guarda rencor a ex esposa Sophie Turner, revelan

Joe Jonas y su ex esposa Sophie Turner han estado manteniendo las cosas civilizadas entre ellos últimamente, pero a pesar de que han dejado de lado los problemas del pasado, una fuente le dijo en exclusiva a Life & Style que la ex pareja no puede escapar de lo extremadamente incómodo que es cada vez que se encuentran cara a cara.

Es probable que los ex se encuentren de vez en cuando, ya que "muchas de sus redes sociales se superponen y aún tienen amigos en común", dice la fuente, y agregó: "El grupo de chicos famosos y cool es muy pequeño, por lo que no es como si Joe pudiera esperar que la gente se ponga de su lado y deje de lado a Sophie".