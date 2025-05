¿Quién es Suki Waterhouse, la pareja de Robert Pattinson y mamá de su hija?

Robert Pattinson y Suki Waterhouse comenzaron su relación en 2018 (Alberto E. Rodriguez/Getty Images)

Suki Waterhouse: de portada de revista a diosa del pop melancólico

Antes de que su nombre apareciera en todos los titulares de entretenimiento, Suki Waterhouse ya era una figura reconocida en la moda. A los 16 años ya modelaba para marcas como Burberry, Redken y Tommy Hilfiger, con una imagen entre sofisticada y rebelde que la volvió favorita en editoriales y pasarelas.

Pero Suki no se quedó en las páginas de las revistas. La actuación la llamó y ella no se resistió. La vimos en películas como The Divergent Series: Insurgent y The Bad Batch, aunque su verdadero salto llegó en 2023 con su papel como Karen Sirko en la serie Daisy Jones & The Six, el drama musical de Amazon Prime que nos hizo sentir que estábamos viendo detrás del telón de Fleetwood Mac.

Ese mismo año, también despegó su carrera musical. Su disco I Can’t Let Go y el EP Milk Teeth consolidaron su sonido nostálgico, entre el indie-pop y los ecos de otras figuras como Lana del Rey o Mazzy Star. Sus letras hablan de amor, desamor y esa neblina emocional que solo se despeja con un buen solo de guitarra. Sus conciertos son un viaje estético y sonoro, y en especial aquel día en el Corona de la CDMX, también se volvieron maternales.

En lo personal, Suki tuvo un romance muy sonado con el actor Bradley Cooper, entre 2013 y 2015, de cuyo final habló apenas el año pasado.