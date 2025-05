Fuerte confesión: Bárbara de Regil fue víctima de abuso sexual a los 12 años

Bárbara de Regil fue acosada por famoso productor de televisión

Desafortunadamente, Bárbara de Regil también fue víctima de acoso en su vida adulta. El año pasado reveló que fue víctima de acoso por parte de un productor de televisión a inicios de su carrera profesional.

“Sí, por ser mujer me he sentido expuesta con algún productor por ahí, en algún momento, hace muchos años, que sí dije: ‘¡Qué canijo hombre!’... Se me aventó a los besos, nada más… y casado”, relató a distintos medios de comunicación.

Bárbara de Regil. (Instagram/Bárbara de Regil.)

Al respecto de las consecuencias que tuvo su acción, la también influencer aseguró: “Me eché para atrás y dije: ‘¿Qué está pasando?’, y me fui, ya no me contrataron. Yo, en ese momento, no sé por qué no le metí uno (golpe) bueno, pero pues me dio miedo”.

Aunque ya habló de este incidente con la prensa, Bárbara de Regil admitió que a la fecha tiene miedo de recibir alguna represalia de parte del productor, por lo que prefiere no revelar su identidad. “Jamás lo haría público porque es muy famoso”, declaró.