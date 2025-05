Sara Maldonado regresa en la cuarta temporada de "Lotería del crimen"

“Este es, sin duda, el trabajo más honesto que he hecho. Ya no actúo desde la intuición juvenil, sino desde la experiencia. Me permití ser más vulnerable, más real”, comparte la actriz en entrevista exclusiva para Quién.

En esta nueva entrega, su personaje —que ha acompañado al público desde la primera temporada— se enfrenta a dilemas mucho más introspectivos.

Sara Maldonado regresa con la cuarta temporada de “Lotería del Crimen” (@albertorebelo)

“Esta temporada habla del peso de las decisiones, de lo que dejamos atrás y de cómo enfrentamos nuestras propias sombras. Es más emocional, más densa, y eso me exigió mucho como actriz”, explica Maldonado.

Lotería del crimen ha crecido con su audiencia y esta cuarta temporada lo demuestra con una narrativa más madura, incorporaciones clave al elenco, y una estética que mezcla lo simbólico con lo real. El tradicional juego mexicano sigue siendo el hilo conductor, pero ahora explora temas como la pérdida, la redención y el verdadero significado de la suerte.