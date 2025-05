Halle Berry, obligada a cambiar de look tras nuevas normas en Cannes

Los organizadores de Cannes sorprendieron el lunes al poner sus reglas de vestimenta por escrito y hacerlas públicas por primera vez.

"No se trata de regular" lo que la gente usa, sino de "prohibir la desnudez total en la alfombra roja, de acuerdo con la ley francesa", dijo un portavoz a AFP.

La alfombra roja de Cannes ha visto un desfile de looks atrevidos y reveladores a lo largo de los años, como cuando la modelo Bella Hadid desató furor en las redes sociales en 2021 con una escultural creación de Schiaparelli con escote pronunciado.

Los vestidos transparentes, que revelan considerablemente más que lo que ocultan, se han convertido en algo así como un fenómeno de la alfombra roja últimamente.

La esposa del rapero Kanye West, la arquitecta Bianca Censori, causó un escándalo en los Grammy de febrero por ir con un vestido con el que se veía prácticamente todo su cuerpo.

Tras años de disputas y controversias, Cannes también ha clarificado sus reglas sobre el calzado, ya que muchos acusaban al festival de obligar a las mujeres a usar tacones altos.

Varias estrellas desafiaron la regla tácita asistiendo con zapatos planos o incluso descalzas, incluidas Julia Roberts, Cate Blanchett e Isabelle Huppert.

Kristen Stewart resistió manteniéndose en sus tacones al caminar por la alfombra roja en 2018, para luego quitárselos frente a las cámaras.



When Kristen Stewart ditched her heels at Cannes in protest of the festival's heels-only policy for women on the red carpet pic.twitter.com/ZdIAlqpecV

— cinesthetic. (@TheCinesthetic) October 25, 2024