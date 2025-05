Paulina Peña quiere que Angélica Rivera encuentre el amor

Pese a que las especulaciones quedaron en el pasado, Paulina Peña, hija del ex presidente de México Enrique Peña, fue cuestionada recientemente al respecto, pues tuvo una relación muy cercana con Angélica durante el matrimonio de su papá con la actriz. Incluso, fue sabido que la actriz de 55 años tomó el rol de mamá de los hijos del expresidente.

“La gente habla por hablar. La verdad es que no es como que le vaya a preguntar si es verdad o no, pero yo sé que no, la gente hace muchos chismes, ya no saben ni qué inventar…”, declaró la empresaria al programa Despierta América. “Solo porque hizo una novela con él y regresó al estrellato les encanta armar ese chisme, pero no”, añadió sobre el regreso a la televisión de Angélica Rivera luego de 17 años de ausencia.

Enrique Peña, Angélica Rivera y sus respectivos hijos formaron la familia presidencial durante el sexenio del 2012 al 2018. (Getty Images)

Aunque Paulina no dio detalles de la relación actual que mantiene con quien fue su madrastra, sí dejó entrever que entre ellas hay gran cariño. Incluso, reconoció que le gustaría verla enamorada de nuevo.

“Claro, por supuesto, me encantaría que ella encontrara el amor otra vez, que fuera una mujer plena en ese sentido y seguro va a conocer a alguien como lo hará mi papá y me daría muchísimo gusto por ambos”, dijo.