El reencuentro de Miley Cyrus con su papá, Billy Ray Cyrus

El fin de semana pasado, Miley Cyrus tuvo un reencuentro con su papá y, sospechosamente, su mamá dejó de seguirla en Instagram, situación que dio pie a especulaciones.

La evidencia del reencuentro entre padre e hija la posteó el mismo Billy Ray Cyrus: publicó en Instagram en una foto de la fiesta de cumpleaños de su hijo Braison en la que aparece la intérprete de Flowers. Bastaron solo unos minutos para que sus seguidores descubrieran que 'casualmente' Tish había dejado de seguir a Miley.

¿Miley Cyrus tiene problemas con sus papás? La cantante aclara todo

La teorías comenzaron a correr tan rápido en la red que la misma Miley, de 31 años, se vio obligada a frenar las especulaciones con un contundente menaje en Instagram:

"No suelo hablar sobre rumores, pero mi mamá y yo estamos demasiado unidas para que nada se interponga entre nosotras. Es mi mejor amiga. Como muchas madres, no sabe cómo usar su teléfono y de alguna manera me dejó de seguir, simple coincidencia y sin ningún interés", explicó.

Miley Cyrus junto a sus padres, Tish y Billy Ray Cyrus (Getty Images)

En cuanto a su padre, la situación es más compleja. Miley no ocultó que en los últimos años hubo distanciamiento, pero está en proceso de sanar.

"Mi padre y yo hemos tenido nuestras dificultades a lo largo de los años. Ahora, en mis treinta, la familia es mi prioridad por encima de todo. Estoy en paz sabiendo que se han construido puentes y el tiempo ha curado mucho. Agradecida por la buena salud y el amor que fluye por mi familia", añadió sincera.