El emotivo mensaje de Miley Cyrus para esta Navidad

A través de un post publicado en su cuenta de Instagram, la cantante envió un mensaje lleno de amor y buenos deseos para todos sus fans en estas fechas tan significativas.

"¡FELICES FIESTAS Y AÑO NUEVO! Es nostálgico decir adiós a un año que ha sido tan bueno para mí, pero ya quiero empezar de nuevo. Esta es una de mis partes favoritas, no sólo del proceso creativo, sino de la forma en que la vida ha decidido enseñarme. En todo lo que hago me gusta llegar hasta el final. Dar TODO lo que tengo. TODO para que llegue a su fin, seguir adelante y empezar de nuevo. A veces puede ser un proceso desgarrador, pero siempre he sabido que las piezas vuelven a juntarse y crean algo hermoso. Gracias a todos los que han contribuido a que este año sea tan especial. Sinceramente, Miley", escribió la cantante.