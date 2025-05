Los logros y premios de Blue Ivy, la hija mayor de Beyoncé y Jay-Z

A los 8 años, Blue Ivy narró el audiolibro de Hair Love y prestó su voz a Kiara en Mufasa: The Lion King, en la que Beyoncé interpreta a Nala. En 2021, Blue Ivy se llevó un Grammy por su participación en Brown Skin Girl, también parte del álbum The Lion King: The Gift.

Blue Ivy Carter, Beyoncé y Jay (Getty Images)

A los 9 años se convirtió en la segunda artista más joven en ganar un Grammy, solo superada por Leah Peasall, quien lo obtuvo en 2001 a los 8 años. Además de los Grammy, Blue Ivy tiene un MTV VMA, un NAACP Image Award, dos BET Awards y hasta dos récords Guinness, uno de ellos por ser la persona más joven en posicionar una canción en las listas de Billboard.

Blue Ivy Carter y Beyonce (Getty Images)

Blue Ivy Carter estaba destinada a convertirse en una estrella. De hecho, en varias ocasiones le ha robado el show a Beyoncé.

Blue Ivy (GettyImages)

Las veces que Blue Ivy le robó el show a su mamá, Beyoncé

Blue Ivy en los Graamy Awards 2018

Con tan solo seis años, la hija de Beyoncé y Jay-Z deslumbró en los Grammy Awards 2018 al llegar a la entrega de premios luciendo espectacular con atuendo blanco.

Blue Ivy en los Oscar 2022

En 2022, bailó en los premios Oscar cuando su mamá interpretó Be Alive de la película King Richard.